Alt for mange af pengene fra vores juleindkøb går til udlandet i stedet for til de lokale butikker, skriver Thomas Elong. Privatfoto

DEBAT: 32 procent af dine indkøb ryger til udlandet!

En rapport viser, at 32 procent af alt tøjkøb, af alle cykeldele og af alle ting til kæledyrene på internettet ender i udenlandske netbutikker. En udvikling, som vi hverken kan eller skal forsøge at styre, men jeg vil gerne opfordre alle til på bedste corona-vis at forsøge at lægge indkøbene i primært de lokale butikker og herefter de danske netbutikker.