Se billedserie D-A-D skyder gang i deres danmarkstourne næste år i Royal Stage. Foto: Thomas Olsen

D-A-D starter danmarksturne i Royal Stage

Hillerød - 19. november 2020 kl. 05:00 Af Camilla Bjørkman Aagaard Kontakt redaktionen

I sidste uge var der grand prix-fest i Royal Stage på Milnersvej, da forestillingen »Disco Tango« havde danmarkspremiere. Om to måneders tid er der endnu en danmarkspremiere på plakaten, når D-A-D skyder gang i deres danmarksturne.

- Vi er superglade, for det er en anerkendelse af, at vi kan håndtere det, og det betyder også, at vi er kommet på koncertkortet, siger direktør Carsten Larsen fra Royal Stage.

Når D-A-D den 13. januar tager hul på sin danmarksturne, er det samtidig et år siden, Royal Stage åbnede. Men det blev langt fra den storslåede åbning, som mange havde drømt om. Der blev lagt ud med en tredobbelt koncert med Rasmus Bjerg med John Mogensen-sange, Rasmus Seebach og Burhan G. Men så kom coronanedlukningen i marts - og siden genåbningen med maksimalt 500 til siddende koncerter. Dermed er en turnestart i Hillerød med et af Danmarks største orkestre også en ny start for Royal Stage.

- Vi var gearet til koncerter, teaterforestillinger og konferencer med op til 4.000 deltagere. Men vi lod os ikke slå ud, siger Carsten Larsen.

Måtte genopfinde sig selv Han glæder sig over, at der efter et hårdt halvt år med coronanedlukning og restriktioner er begyndt at komme gang i hjulene igen for Royal Stage.

- Det begynder at gå bedre. Dels nåede vi heldigvis at lave noget, inden vi lukkede ned, og siden har vi brugt tiden på at lave rundvisninger og kontakte de forskellige eventbureauer og vise, hvad vi kan, siger Carsten Larsen, der har været tvunget til at »genopfinde Royal Stage«.

- Vi er blevet bedre til at lave hurtige omstillinger og se på, hvordan vi kan håntere tingene inden for retningslinierne. Vi er også begyndt at have foredrag, og det gjorde vi ikke før. Det handler også om, at vi har måtte sige til os selv: Hvad kan vi sætte i gang, hvor vi kan lave noget, som vi ikke satser for mange penge på, men hvor vi kan underholde mange mennesker og holde gang i virksomheden?, siger Carsten Larsen.

Han forventer, at Royal Stage kommer ud med et underskud på otte millioner kroner i år, mens 2021 gerne skulle gå i nul.

- I lyset af corona er det super flot, synes jeg. Vi kan kun gøre det, fordi vi har downsizet så meget på personalet og kun have det absolut nødvendige. Vi har også meget loyale partnere, siger Carsten Larsen

Udover D-A-D byder koncertkalenderen i den kommende tid også på »Anders Blichfeldt Christmas Gospel«, julekoncert med Stig Rossen og »Det store juleshow med Burhan G og Danmarks Underholdningsorkester«.