Cyklistforbundet har fået ny lokalformand

Den nye bestyrelse fortsætter arbejdet med at gøre Hillerød til en sikker og tryg kommune for cyklister. Cyklistforbundet Hillerød arbejder for cyklisternes fremkommelighed og for gode veje og cykelstier uden huller i asfalten. Desuden arrangerer de cykelture i Hillerød og omegn.

"At få flere til at cykle er både et effektivt klimatiltag og godt for sundheden - og jo flere der cykler, jo færre er der til at slås om parkeringspladserne. Så lad os få så gode stier og veje og cykelparkering, at cyklen for mange flere bliver det naturlige valg," skriver lokalafdelingen.