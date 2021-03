Cyklist ramt af bil i t-kryds

En 53-årig mandlig bilist fra Gilleleje er blevet sigtet for ikke at overholde sin vigepligt i forbindelse med en ulykke i t-krydset Langesvej/Københavnsvej i Hillerød.

Ulykken skete søndag klokken 17.48, da den 53-årige mand foretog et venstresving ud på Københavnsvej fra Langesvej uden at holde tilbage for en 34-årig mandlig cyklist fra Hillerød. Cyklisten blev kørt på hospitalet for at modtage behandling for sine skader, men politiet skriver i døgnrapporten ikke noget om, hvor alvorlige skaderne var.