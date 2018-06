Cyklist påkørte bulgarsk lastbil

Normalt er der ingen tvivl, når en lastbil og en cyklist støder sammen: Det er lastbilens skyld. Fredag eftermiddag ved 14.30-tiden skete der imidlertid et sammenstød på Herredsvejen, hvor politiet vurderer, at det næppe får noget efterspil for lastbilens chauffør.

En 77-årig cyklist kom kørende ad Herredsvejen og ville skyde genvej mod Stutmesterparken ved at cykle ind over en parkeringsplads ved en virksomhed. Inde på parkeringspladsen var en bulgarsk lastbil ved at bakke, og den 77-årige cyklist overså lastbilen og kørte ind i den. Han væltede og slog sin hofte, og derfor blev han kørt til kontrol på sygehuset, fremgår det af politiets døgnrapport. Vagtchef Jan Hedager vurderer, at sagen næppe får et juridisk efterspil i form af bøder for lastbilens chauffør.