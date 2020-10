Efter byggeriet af en ny afkørsel på Peder Oxes Allé er cyklister afskåret fra at køre der. Foto: Mdt

Cykler forbydes efter byggeri af afkørsel

Cyklister må fremover finde andre veje end Peder Oxes Allé efter byggeriet af ny 'shunt'. Ny cykelsti med tunnel vil koste op mod 14 millioner kroner at anlægge

Bilisterne kan glæde sig, når en ny omkørsel ved Hillerødmotorvejens Forlængelse snart står klar - men helt anderledes står det til for cyklisterne.

Sagen er afledt af, at kommunen sammen med Vejdirektoratet er ved at bygge en ekstra afkørsel ved rundkørslen ved motorvejsforlængelsens afkørsel syd, da der om morgenen i myldretiden er trafikpropper helt ud på motorvejsforlængelsen.

"Udover at det er noget skidt derude allerede nu, så kan vi ikke have cyklister kørende, når shunten kommer," siger Dan Riise.

Allerede nu har kommunen sat skilte op om, at der er cykling forbudt på vejene, og på Facebooksiden 'Alle os i Hillerød' er der cyklister, som er skuffede over beslutningen.

Men det er en revision at trafiksikkerheden af projektet, som har angivet, at cykling bør forbydes på strækningen, oplyser forvaltningen til politikerne i udvalget.

"En følge af shunten er, at det ikke vil være sikkert for cyklister at cykle langs Peder Oxes Allés sydlige side. Cyklister kørende i retning mod øst vil ved tilslutning af shunten til Peder Oxes Allé blive klemt mellem trafikanter kørende på Peder Oxes Allé og trafikanter fra shunten, som fletter ind på Peder Oxes Allé," skriver forvaltningen.