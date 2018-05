Cykl og løb et maraton til motionsstafetten

Bike & Run Stafetten er et motionsløb, der giver mulighed for at være med at gennemføre et maraton, selvom man ikke er i super løbe- eller cykelform. De 42,2 km, som en maraton består af, bliver nemlig delt ud på holdets fem deltagere. Holdet bestemmer selv ambitionsniveauet, og hos langt de fleste hold står dét at hygge sig meget højere på listen, end at krydse målstregen som det hurtigste hold. Når alle er i mål fortsætter hyggen i målområdet, hvor man kan købe mad og drikke.