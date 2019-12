Cykelstisprojektet på Selskovvej og Frejasvej vurderes at blive fire millioner kroner dyrere end først beregnet.

Cykelstiprojekt bliver fire millioner kroner dyrere

Hillerød - 05. december 2019 kl. 10:00 Af Camilla Bjørkman Aagaard Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Politikerne i byrådet skal om et par uger beslutte, om der skal tages fire millioner kroner op af kommunekassen, der skal bruges på en tillægsbevilling til den kommende cykelsti på Selskovvej og Frejasvej. Den 1,5 kilometer lange cykelsti forventes nu at løbe op i 21,8 millioner kroner, men der er indtil nu kun afsat 17,4 millioner kroner. Tager politikerne ikke pengene fra kommunekassen, skal pengene i stedet findes ved, at man sløjfer udvalgte anlægsprojekter, der er vedtaget i budgetaftalen.

- Det er bedste mands bedste bud. Det er ikke sikkert, at projektet ender med at koste fire millioner kroner ekstra, men vi kan ikke sætte et projekt i gang, hvor vi ved, at der kommer til at mangle penge, fortæller Dan Riise (V), formand for Arkitektur-, Byplan- og Trafikudvalget.

Udvalget anbefaler nu Økonomiudvalget og Byrådet, at man tager pengene fra kassebeholdningen i stedet for at skære andre projekter væk.

- Vi synes ikke, at vi vil udhule hele 2020-anlægsbudgettet. Vi kan ikke sidde fem mennesker og pege på anlægsprojekter, der indgår i et budgetforlig, som 26 ud af 27 byrådsmedlemmer har stemt for. Hvis der skal tages projekter ud, så skal vi have hele byrådet til at beslutte det. Så vi kan ikke gøre andet end at anbefale, at man tager dem i kassen, siger Dan Riise.

Dyrt at reeblere haver

Årsagen til den forventede budgetoverskridelse skyldes ifølge forvaltningen hovedsageligt uforudset høje udgifter til retablering på den enkelte grundejers matrikel. 64 grundejere på de to veje skal afgive et stykke af deres have, som kommunen ekspropriere for at få plads til cykelstien. Der forventes desuden en større udgift til projektering, tilsyn og administration som følge af de mange forskelligartede tiltag på de enkelte ejendomme. Endeligt er der siden byrådet afsatte midlerne sket en stigning i entrepriseomkostninger, der medfører forhøjede anlægsudgifter, skriver forvaltningen i sagsfremstillingen.