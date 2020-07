Se billedserie Ifølge direktør i C4 Erik Helmer og Mette Kragh Faurholdt, der er citykoordinator i Hillerød Byforum, har Hillerød meget af tilbyde de 10.000 nye borgere, der forventes at komme til kommunen i de kommende år. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Cykelstier og latinerkvarter skal forberede bymidten på vokseværk

Hvordan forbereder man en bymidte på, at 10.000 nye handlende er på vej? Hillerød har vokseværk, og det har fået Hillerød ByForum i arbejdstøjet.

Hillerød - 31. juli 2020

Et latinerkvarter i Helsingørsgade, et stærkt cykelstisystem og kampagner, der skal få bilerne væk fra gågaden og flere til at handle lokalt. Det er nogle af de ting, der er støbeskeen hos Hillerød Byforum, som arbejder for at forvandle Hillerød fra en købstad til en mødestad for de mange nye borgere, der er på vej til Hillerød Kommune.

Det stiller unægteligt krav til handelslivet i Hillerød, men det tager Hillerød Byforum med rank ryg og oprejst pande, for byens potentiale er stort, og udviklingen går i den rigtige retning, mener Mette Kragh Faurholdt, der er Citykoordinator i Hillerød ByForum.

- Vi har en masse at tilbyde, og det mener vi, at vi med få midler kan udnytte endnu bedre. Tænk, at du i samme kommune kan komme ud i skovens dybe stille ro, samtidig med at du er i midten af markedet og handlen, siger Mette Kragh Faurholdt, der ikke lader sig skræmme af prognoserne om 10.000 nye borgere. Tværtimod.

- Vi er jo Nordsjællands handelscentrum, og det skal vi blive ved med at være, for vi kan ikke leve af os selv alene, heller ikke selvom mange nye kommer til, siger hun, og forklarer at coronakrisen på mange måde har vist nødvendigheden af et lokalt handelsliv.

- Særligt de små lokale butikker har oplevet en enorm opbakning efter genåbningen. Vores arbejde nu handler om at skabe endnu bedre forhold for de små butikker, og sørge for en inviterende og tilgængelig bymidte, der giver folk lyst til at blive, siger Mette Kragh Faurholdt, der blandt andet nævner en opgradering af Helsingørsgade og Nordisk Films planer om en biograf i Gallerierne, som projekter der er med til at højne niveauet i bymidten.

Cykelstier og p-pladser En af de store udfordringer lige nu og fremover er tilgængelighed til bymidten, mener direktør i C4 Videnscenter Erik Helmer.

- Lige nu er den største udfordring infrastrukturen. Belægning, lyskryds, cykelforhold og vejvisning bliver kun vigtigere på sigt, for parking og infrastruktur som helhed må simpelthen aldrig blive barrieren for et velfungerende handelsliv, siger han.

En anden udfordring er at få kommunikeret mulighederne ud til byens besøgende, mener direktøren.

- Faktum er jo, at vi er begunstiget af en masse parkingspladser, særligt i p-husene, men vi udnytter dem bare ikke godt nok, siger han og suppleres af Mette Kragh Faurholdt.

- I København er det uden sammenligning det hurtigste at cykle, og det håber vi, at vi også kan bevæge os henimod her. Forholdene har ikke hidtil været til det, men vi er godt på vej, siger hun og forklarer, at Hillerød Byforum af samme årsag har nedsat en arbejdsgruppe, der koncentrerer sig om cykelforhold og parkering.

En vigtig balance Noget af det, der gør Hillerøds vokseværk særligt, er hvordan handelsliv, erhvervsliv og befolkningstilvækst følges ad, mener Erik Helmer. Samtidig med at nye boligkvarterer springer frem over alt i kommunen, investerer store virksomheder også i byen.

- Vi har en stigning i antallet af borgere og antallet af virksomheder, som skaber en balance, og det er helt unikt og fantastisk at bo i en by, der mestrer det, siger Erik Helmer.

Særligt én investering har gjort indtryk, nemlig medicinvirksomheden Fujifilms investering i en ny fabrik, der skal skabe 300 nye arbejdspladser i Hillerød.

- Der har været nogle nedslagspunkter, der har været særligt afgørende for byens handelsliv og erhvervsliv. Opførelsen af Slotsarkaderne, og det at Novo Nordisk flyttede hertil, reformerede befolkningstilvæksten og købekraften, og lige nu er biografen i Gallerierne og Fujifilms investering med til at gøre det samme, siger han.

For det er mennesker med en stærk økonomi, der kommer til byen, mener han.

- Vi har en stærk købekraft, og mange, der flytter hertil, kommer ofte fra storbyen og har en stærk økonomi, og det er vigtigt, at vi gør det bedste, vi kan, for at der bliver skabt en kultur for, at de penge Hillerøds borgere tjener, også lægges i Hillerød. Det gør en enorm forskel, siger Erik Helmer.

Flere kampagner Netop Hillerød Byforums initiativ »Shop Lokalt« har til formål at sætte fokus på de lokale butikker.

- Det handler om at lade Hillerøds borgere og handlende vide, at de træffer et valg, når de handler lokalt, siger Mette Kragh Faurholdt.

En anden kampagne i den seneste tid har sat fokus på ulovlig kørsel i gågaden. Her har Hillerød Byforum i samarbejde med politiet og kommunen uddelt pixibøger, der handler om kørselsregler i gågaden, fortæller Mette Faurholdt.

- Skal vi have gode bymiljøer, skal vi have en gågade ikke blot af navn, men også af gavn.