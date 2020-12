Cykelstien på Frejasvej bliver først klar til cyklisterne til sommer. Foto: Martin Warming

Cykelsti bliver forsinket - og det koster

Den nye cykelsti på Frejasvej og Selskovvej skulle være klar til de første trafikanter til marts. Nu bliver det først til sommer

Hillerød - 30. december 2020 kl. 17:30 Af Trine Lønbro Nielsen Kontakt redaktionen

Det skal være sikkert at cykle i Hillerød Kommune - også når man skal til og fra skole - og derfor er kommunen netop nu i gang med at anlægge en cykelsti på Frejasvej og Selskovvej, der især skal komme eleverne på Hillerødsholmskolen tilgode.

Arbejdet har været i gang hele året, og i foråret var første etape mellem Skovhegnet og Selskovvej færdig. Anderledes står det til med anden etappe, der løber fra Frederiksværksgade og over på den anden side af Herredsvejen. Her er vejen stadig indsnævret til et spor, da byggeriet endnu er i gang.

Først til sommer Efter planen skulle hele cykelstien være færdig i marts 2021, men det er ikke længere realistisk, og forvaltningen meddeler nu, at de forventer, at cyklisterne først kan tage stien i brug til juni. Det fremgår af dagsordenen for det næste møde i Akitektur, Byplan og Trafikudvalget.

Årsagen til de tre måneders forsinkelse er, at Hillerød Forsyning har skullet etablere nye kloakledninger og renovere fjernvarmeledninger og muffer mellem Tietgensvej og Industrivænget. Det har betydet, at arbejdet med cykelstien på denne strækning har stået så godt som stille.

Forsinkelsen af arbejdet medfører også, at projektet bliver en anelse dyre end planlagt. Oprindeligt var der afsat 21,4 millioner kroner til projektet, men nu må der afsættes yderligere 900.000 kroner til færdiggørelsen.

Af dagordenen for mødet fremgår det, at forvaltningen nu vil gennemgå projektets poster med henblik på eventuelle besparelser. De understreger dog samtidig, at der kan komme yderligere udgifter, inden cykelstien står færdig.

