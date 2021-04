Cykelløb påvirker trafikken og busdriften

løb Cykelløbet 'State Energy Race 2021 presented by OCC' afholdes søndag den 25. april på en rute omkring Uvelse.

Uvelse Byvej og Enghaven vil under løbet være ensrettet i retningen fra Nørre Herlev imod Uvelse, og på grund af ensretningen vil busrute 337 i retning mod Hillerød være omlagt via Kurreholmvej og Hanebjergvej, oplyser arrangøren.

Der vil være løb for alle aldersklasser fra under 11 til over 70 år, men på grund af covid-19-reglerne vil der ikke være tilskuere.