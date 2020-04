Både børn og voksne kan træne med, når medlemmerne i Cross Nord tilbyder online fælles træning til alle. Privatfoto

Cross Nord træner sammen på nettet - og du kan være med

Hillerød - 03. april 2020 kl. 11:30

I øjeblikket er alle foreninger lukket ned for at mindske smitten med coronavirus. Det betyder dog ikke at foreningsfællesskabet og glæden ved motion behøver at gå i dvale. Når det fysiske samvær ikke længere er en mulighed, må man tænke alternativt og i muligheder for virtuelt samvær. En af de foreninger, der gør en aktiv indsats for at bevare fællesskabet og glæden ved idræt, er crossfit-foreningen Cross Nord i Hillerød.

Foreningens Facebook-gruppe danner rammen om et virtuelt træningsfællesskab. Fællesskabet er både for de crossfit-glade medlemmer af foreningen og for ikke-medlemmer, der bare er glade for at træne.

Foreningen laver forskellige aktiviteter og udfordringer til dem, der træner med. Nogle gange lægger de en træningsvideo ud, som deltagerne kan følge. Andre gange giver de deltagerne små udfordringer, som for eksempel at gennemføre en træning på tid.

For Cross Nord er det vigtigt at kunne køre foreningen og træningerne videre online og inddrage flest muligt. Ifølge formand Frederik Boll ligger det i foreningens DNA, at sundhed er vigtigt. Foreningens facebookside og -gruppe er i forvejen åben for alle. Derfor virkede det naturligt for Cross Nord at opretholde det åbne forum, hvor alle kan træne med.

- Vi mener, at det netop er opgaven for en folkeoplysende forening, som vores idrætsforening, at være åben for andre og invitere andre til at se styrkerne i foreningsfællesskabet, siger formand for Cross Nord, Frederik Boll, i en pressemeddelelse.

Online er stor succes Ifølge formanden er medlemmerne meget positive overfor initiativet. I kommentarfelterne til træningsvideoerne får de positiv feedback. Facebook-træningerne er hurtigt blevet populære og særligt børnetræningerne er en stor succes. Frederik Boll estimerer, at cirka 35-40 børn er med, når der er livetræning for børn.

Det giver foreningen noget ganske særligt at kunne bidrage til at holde deltagernes motionsglæde og fællesskabsfølelse ved lige under nedlukningen. For fællesskabet er også i centrum, når medlemmerne træner i »boxen«, som de kalder træningslokalerne i Street-Lab på Milnersvej.

- Mantraet i foreningen er »Boxen er noget, vi giver til hinanden«, og det betyder, at vi mener, at alle medlemmer kan bidrage, og få mulighed for at bidrage, hvis der er noget, de gerne vil. Boxen er et fælles projekt, og ikke bestyrelsens projekt, og netop det, tror jeg, holder sammen på os i krisetider, siger Frederik Boll.

Selvom Cross Nord er glade for at kunne holde crossfitterne i Hillerød aktive under nedlukningen med deres Facebook-træninger, så glæder de sig alligevel til at kunne lukke op for centeret igen og se medlemmerne til en god, gammeldags, fysisk træning.