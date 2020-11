Coverbands giver koncerter i Støberihallen

To af koncerterne finder sted allerede i den kommende weekend i Støberihallen, hvor bandet 'Midt Om Natten', der spiller alle de gode, gamle sange med Kim Larsen og Gasolin, giver koncert på fredag. Og dagen efter - altså på lørdag - er det Led Zeppelin Jam, der står på scenen i Støberihallen.

Du kan nøjes med at købe billet til en af koncerterne, men der er en klækkelig rabat, hvis du køber til begge koncerter.

Lørdag den 19. december spiller 'Hvide Løgne', der to gange har været kåret til landets bedste cover band af DR. Bandet spiller sange af blandt andre Sneakers, Anne Linnet, Sanne Salomonsen, Dodo, Rocazino, One Two og mange flere.