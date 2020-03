Hillerød Kommune fremrykker anlægsarbejder for 2-4 millioner kroner for at hjælpe lokale virksomheder gennem krisen. Men i Horsevænget, som er Hillerød Kommunes lejeboliger, standses den omfattende skimmelsvamprenovering, ifølge Hillerød Kommune for at undgå spredning af coronavirus blandt sårbare borgere. Mere end 57 af boligerne i Horsevænget har været eller skal igennem skimmelsvamprenovering.

Coronavirus stopper skimmelrenovering

Mens Hillerød Kommune nu sætter turbo på renoveringsopgaver for 2-4 millioner kroner, for at hjælpe håndværkere, hvis virksomheder er truet på grund af coronakrisen, sættes skimmelsvampssaneringen af Horsevænget på hold.

En stor del af de 87 kommunale lejeboliger i Horsevænget er ramt af skimmelsvamp, og der gennemføres i disse år et omfattende renoveringsarbejde for at fjerne skimmelsvampen. Mange af lejlighederne er hårdt ramt, og beboerne er genhuset i pavilloner og andre lejligheder.

Vi har - ligesom på plejecentrene for eksempel - valgt at stoppe arbejdet, fordi vi ikke vil sende håndværkere ind i et boligområde med den risiko for smittespredning, der kan være der. Det er rigtigt, at folk er genhuset, men håndværkerne skal stadig gå rundt i området, ind og ud ad opgange etc og det er ud fra et forsigtighedsprincip, vi har taget beslutningen«.