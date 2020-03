Malermester Niels Ole Jensen, der står i spidsen for malerfirmaet 10Kanten, har i dag fyret 60 medarbejdere. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Coronavirus: Firma varsler fyring af 60 ansatte

Hillerød - 12. marts 2020 kl. 14:57

60 ansatte hos malerfirmaet 10Kanten har fået en fyreseddel torsdag morgen. Det sker, efter statsminister Mette Frederiksen (S) onsdag aften lukkede store dele af samfundet ned de kommende 14 dage på grund af coronavirus.

- Vi er nødt til at reagere på situationen. Der er nogle, der ikke ønsker at få besøg af håndværkere i disse tider, og så er der nogle af de offentlige institutioner, hvor vi også har opgaver, som også er blevet lukket. Det giver selvfølgelig nogle udfordringer i forhold til at få placeret personalet rundt omkring, og det har kostet nogle arbejdspladser, siger malermester Niels Ole Jensen, der står i spidsen for malerfirmaet.

Malerfirmaet kan ikke beskæftige de 60 ansatte, når Danmark lukkes ned i 14 dage, siger malermesteren.

- Det er jo nærmest truende for enhver virksomhed. Der er ikke ret mange håndværksvirksomheder, der kan have 60 mand siddende hjemme i flere uger. Vi lever af at sælge håndværksydelser, og vi som ledelse må jo tage hånd om det, når sådan noget her sker. Det handler lige så meget om at være på forkant og være forberedt på næste skridt, hvis perioden bliver forlænget til fire uger eller mere. Vi kan jo sagtens trække fyresedlen tilbage i opsigelsesperioden, hvis det er, men nu er vi forberedt på yderligere stramninger. Vi udviser rettidig omhu i en situation, som er uvis for os alle, siger Niels Ole Jensen, som forventer, at malerfirmaet kan holde 60 procent af arbejdsstyrken i gang i de kommende 14 dage.

Han efterlyser mere kompensation til private virksomheder fra statens side.

- Vi respekterer til fulde den beslutning, myndighederne har truffet, og det er også den rette beslutning, men det, jeg savner lidt, er, at der også er en plan for, hvordan private virksomheder kunne få noget løntilskud eller lignende. Lige nu er alle de offentligt ansatte sendt hjem på fuld løn, og det er helt fint, men det ville være rart med en plan for, hvordan private virksomheder fik klaret deres byrde og få klarlagt, om der er lønsikring på vej til den private sektor. Det hører man ikke så meget om, siger Niels Ole Jensen.

Ifølge malermesteren tog malerfirmaets ansatte fyresedlen »fremragende« og udviste stor forståelse for den alvorlige situation, som både firmaet og hele landet står i. Og alle ansatte er velkomne tilbage, så snart der er gang i hjulene i gang, forsikrer Niels Ole Jensen.

- Vi har opgaverne i bogen, men vi kan bare ikke komme til dem lige nu. Så lige så snart det hele åbner igen, så er alle velkomne tilbage, og forhåbentlig bliver der jo også et vakuum, som gør, at vi måske kan ansætte endnu flere. Og så kunne man jo også håbe på, at de offentlige institutioner udnyttede de 14 dage til at få frisket de tomme lokaler op, siger malermesteren.