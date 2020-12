Coronavaccine: Plejehjemsbeboere må væbne sig med tålmodighed

Det fortæller Hella Obel, der er afdelingschef for Ældre og Sundhed i Hillerød Kommune, til Hillerød Posten.

"Som det ser ud lige nu, så står vi til at modtage de første vacciner til vores plejehjemsbeboere den 13. eller 14. januar," siger hun.

Rækkefølgen i fordeling af vaccinerne til kommunerne er fastlagt ud fra, hvordan incidenstallet (antal smittede per 100.000 borgere, red.) så ud den 10. december i et samarbejde på tværs i Region Hovedstaden.

"På daværende tidspunkt - altså den 10. december - var incidenstallet forholdsvist lavt i Hillerød Kommune, men det har jo ændret sig efterfølgende. Som alt andet i håndteringen af Covid-19 sker der ændringer fra dag til dag, lige som det også kan ændre sig, hvor mange vacciner, der kommer til Danmark, og hvornår de kommer. Derfor er vi klar til at vaccinere med et aftalt varsel på 48 timer, hvis det lykkeligvis skulle vise sig at blive før planlagt," siger Hella Obel.