De populære sommerkoncerter er for længst aflyst, men nu aflyser Jazz i Rosenhaven også en koncert i oktober på grund af den usikre situation.

Coronausikkerhed udskyder koncert til 2021

Hillerød - 24. juli 2020 kl. 11:10 Af Janne Mulvad Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Bestyrelsen i Jazz i Rosenhaven i Hillerød har udsat en koncert med "Jesses New Orleans Band", der skulle have været afholdt i Støberihallen 23. oktober. Frygten for, at smitten med covid-19 kan udvikle sig i forkert retning, får bestyrelsen til at træffe beslutningen.

- Det er efter vores mening det eneste ansvarlige at gøre, og vi vil hellere være "Safe than Sorry", skriver bestyrelsen i et nyhedsbrev.

- Da vi for otte måneder siden drøftede koncerten med "Jesse", var virussen ukendt, men straks da den viste sit grimme fjæs i Danmark, lavede vi den aftale med orkesteret, at skulle smitten helt uventet stadig være et problem mere end et halvt år frem i tiden, kunne koncerten blive afholdt på et senere tidspunkt.

Jazz i Rosenhaven har derfor aftalt med det svenske band, at koncerten afholdes den 12. marts 2021. Billetter købt til den oprindelige koncert, gælder til koncerten i 2021.

Det er længe siden, Jazz i Rosenhaven aflyste alle sine sommerkoncerter, der ellers er blevet en fast sommertradition i den hyggelige have bag Rib House i Slotsgade. Bestyrelsen holder dog øjne og ører åbne, og opstår der en situation, hvor der kan tilbydes jazzoplevelser på en forsvarlig vis, vil det blive gennemført.