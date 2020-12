Hvis der udbryder smitte blandt personalet i kommunens dagtilbud eller HFO, så kan kommunen lukke det pågældende pasningstilbud. Foto: Per Christensen Foto: Per Buurgaard Christensen

Coronaudbrud kan give forældre penge tilbage

Hillerød - 15. december 2020 kl. 09:15 Af Camilla Bjørkman Aagaard Kontakt redaktionen

På et ekstraordinært møde i sidste uge nikkede Børn, Familie og Ungeudvalget ja til, at kommunens forvaltning må reducere åbningstiden eller helt lukke dagtilbud, hvis der opstår mangel på pædagoger, hvis medarbejderne enten skal testes for corona eller blive syge. På samme måde besluttede udvalget, at også en HFO kan få ændret åbningstiderne eller helt lukke, hvis der ikke er personale nok.

- Hvis der pludselig er corona blandt medarbejderne i større stil, så kan man diskutere, om det er forsvarligt at passe børnene. Vi håber at komme uden om det, men vi kan se på smittetallene, at de bare stiger, og hvis det fortsætter hen over julen, hvor folk er tættere sammen, så bliver det måske pludselig værre. Så det er rart, at det formelle nu er på plads, og at der er bred opbakning, fortæller formand for Børn, Familie og Ungeudvalget, Peter Frederiksen (V).

- Indtil nu har vi sendt en stue, en gruppe eller en klasse hjem, når der har været smitte. Værre har det heldigvis ikke været endnu.

Lukning kan blive dyr Det kan dog blive en dyr fornøjelse, hvis kommunen bliver tvunget til at lukke enten dagtilbud eller HFO helt ned. Det er besluttet, at forældre kan få forældrebetalingen tilbage for de dage, der liger ud over fem hverdage, hvis der ikke bliver tilbudt pasning. For et dagtilbud med 98 børn vil det koste kommunen cirka 13.303 kroner pr. dag i tilbagebetaling, mens det vil koste 5000 kroner pr. dag at lukke en HFO med 100 børn. Det viser beregninger, som kommunens forvaltning har lavet.

- Det er en ekstra udgift, hvis vi udover at skulle betale folks løn også skal betale forældrebetalingen tilbage. Så kan det godt løbe op. Men lad os nu se. Nu går vi ind i en ferieperiode, og jeg tror ikke, det kan blive aktuelt inden jul. Hvis situationen holder sig fornuftig, så kommer vi slet ikke ud i det, siger Peter Frederiksen.

Opfordring om HFO Tirsdag i sidste uge sendte skolechef Hanne Frederiksen en besked ud på kommunens skoleintranet Aula til alle forældre med barn i HFO. Hun opfordrede hun alle dem, der i dagene frem til jul kan undgå at sende barnet i HFO til at finde andre pasningsmuligheder. Børnene skal nemlig også i HFO'en holdes klassevis på grund af nye corona-restriktioner, der skal mindske smittespredning, og det lægger pres på personaleressourcerne. Vælger man frivilligt at holde sit barn hjemme, skal man dog ikke forvente at få penge tilbage fra kommunen, fortæller Peter Frederiksen.