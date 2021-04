Copenhagen Medical søger nye medarbejdere til deres kviktestcenter på rådhuset, hvor testen foregår i næsen. Arkivfoto: Mette Dolmer Thygesen

Coronatravlhed: Kviktestcenter mangler folk

Copenhagen Medical søger flere ansatte til testcentret på rådhuset

Hillerød - 12. april 2021 kl. 05:17 Af Mette Dolmer Thygesen Kontakt redaktionen

Der er travlt i Hillerøds testcentre.

Fredag kom det frem, at der åbner to nye pcr-testcentre i kommunen, udover det nuværende på Milnersvej - og også i kviktestcentret på Hillerød Rådhus har de så travlt, at de søger nye medarbejdere.

"Hillerødborgerne er rigtig gode til at lade sig teste. Vi mærker i det hele taget en stigende efterspørgsel i alle de testcentre, vi driver i Region Hovedstaden. I takt med genåbningen stiger behovet for testning, men vi kan også mærke, at mange af vores medarbejdere er på vej til alt det andet, de skal - på højskole, arbejde i butikker, på cafeer og restauranter. Derfor mangler vi folk," udtaler Trine Baadsgaard, der er pressechef i Copenhagen Medical, som driver kviktestcentret, i en pressemeddelelse.

Gerne lokale medarbejdere I takt med den øgede genåbning af Danmark og kravet om at fremvise negative coronatests ved for eksempel frisøren, massøren og cafeen, stiger behovet for coronatests, også i Hillerød hvor Copenhagen Medical altså søger medarbejdere til testcenteret på rådhuset.

De skal de næste måneder have tid og lyst til at tage en tjans med enten at pode eller fungere som værter og registranter, og de må meget gerne må i lokalområdet, siger Trine Baadsgaard:

"Det giver en anden ånd og stemning, at det er lokalsamfundet, der hjælper til med opgaven, ligesom det lokale netværk har betydning for rekrutteringen".

Kan byde ind på vagter Når man bliver ansat hos Copenhagen Medical, starter man med et kursus i henholdsvis podeteknik, værnemidler og hygiejne alt efter behov på hovedkontoret i Bella Center. Herefter kan man tage vagter i virksomhedens vagtsystem, hvor man selv byder ind med de tidspunkter, man ønsker at arbejde.

Som poder er timelønnen 187 kroner plus eventuelle weekend- og aftentillæg, oplyser Copenhagen Mediccal, mens timelønnen for en registrant er 155 kroner plus tillæg.

Læs mere på www.cphmed.com.

