Det kan være slut med at kigge ind på stuerne, når børnene skal hentes i daginstitutionerne. Coronaerfaringer har vist, at det giver pote, når forældre afleverer og henter udenfor, og derfor skal løsningen nu tilpasses og gøres mere eller mindre permanent flere steder i kommunen. Arkivfoto: Thomas Olsen

Coronatiltag i daginstitutioner skal finpudses og gøres permanent

Hillerød - 24. august 2021 kl. 19:18 Af Magnus Eg Møller Kontakt redaktionen

Når forældre afleverer eller henter deres børn i daginstitutionerne, foregår det på legepladsen, ved hegnet eller i døren. Coronapandemien har nemlig betydet, at forældre ikke har måttet komme ind på stuerne.

Det var oprindeligt tænkt som et tiltag, der skulle forhindre smitte, men det har vist sig, at der også er kommet mere ro omkring børnene, når forældrene ikke kommer med ind.

Effekten af tiltaget har været så god, at det nu i større eller mindre grad ser ud til at blive en permanent løsning i flere af kommunens institutioner.

- I begyndelsen skyldtes det de nationale retningslinjer, men vi har valgt at opretholde tiltaget frem til den 1. september. Oprindeligt var det for at forebygge smitte, fordi forældrene var den gruppe, der havde udsigt til at blive vaccineret sidst. Det har vist sig, at det giver mere ro til fordybelse omkring børnegruppen, og vi kan se, at vi kan gøre tingene anderledes til gavn for børnene, siger Rikke Pihl Terkelsen, der er dagtilbudschef i Hillerød Kommune.

Det er dagtilbudsrådene, der træffer beslutninger om, hvordan de vil gribe det an i de enkelte institutioner, og ifølge Rikke Pihl Terkelsen har flere meldt ud, at de vil fastholde tiltaget:

- Hvis forældrene kommer helt ind, giver det mange afbrydelser for børnene. Jeg hører fra både ledere og medarbejdere, at de synes, det er godt med nogle rammer for, hvordan aflevering og afhentning foregår, og det er mit indtryk, at forældrebestyrelserne vil arbejde med principper for det i fremtiden, siger hun.

Overordnede principper Morten Colsted er sektionsleder for de syv institutioner i Dagtilbudsområde Trollesminde i Hillerød.

Han fortæller, at erfaringerne fra nedlukningen nu skal omsættes til principper, der sætter retningen for fremtidens aflevering og afhentning i Dagtilbudsområde Trollesminde:

- Vi går nu ind i en dialogproces, hvor vi samler op på de erfaringer, man har gjort sig ude i institutionerne, og laver nogle principper for aflevering og afhentning. Det handler ikke længere om smitte, men om pædagogiske erfaringer, for det har vist sig, at der er færre forstyrrelser. Det er godt for børnene, for er der forstyrrelser, vil nogle børn falde fra. Vi har set rigtig gode resultater, og vi tror på, at det er den rigtige vej at gå, siger han.

Skal give mening lokalt Den 21. september vedtager områdebestyrelsen i Trollesminde principper på området, hvorefter de enkelte dagtilbudsråd skal finde ud af, hvordan de vil arbejde med dem, inden de bliver implementeret den 1. oktober.

Alle dagtilbud skal leve op til de overordnede principper, men de kan udmøntes forskelligt fra institution til institution. Dagtilbudsrådene skal finde ud af, hvordan det giver mening at implementere principperne i netop deres institution.

- Det er vigtigt for os, at vi ikke træffer en overilet beslutning, så vi vil frem til da fortsætte, som vi har gjort indtil nu. Det er vigtigt, at principperne bliver omsat, så de giver mening lokalt. Forældrene har altid været helt inde på stuerne, og det er det, vi udfordrer her. Vi skal sikre os, at forældrene fortsat får en oplevelse af at være en del af barnets hverdag, for vi er ikke interesserede i at holde dem ude, lyder det fra Morten Colsted.

