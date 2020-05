Se billedserie Foto: Allan Nørregaard

Coronasyge kan isoleres på Horsevænget

Hillerød - 12. maj 2020 kl. 17:00 Af Joachim Christensen

Hillerød Kommune er klar til at hjælpe med boliger, hvis man er ramt af corona og ikke kan isolere sig effektiv derhjemme. På et pressemøde tirsdag løftede regeringen sløret for et nyt trin i strategien mod spredning af corona. Den lyder på test, kontaktopsporing og isolation.

Personer, der er smittede, skal som hidtil gå i selvisolation, men som noget nyt skal der tilbydes faciliteter udenfor hjemmet, som smittede kan benytte til sin isolation. Det vil være frivilligt, og gælder særligt dem, der har svært ved at isolere sig effektivt fra resten af husstanden. Det kan være grundet pladsmangel, hvis man ikke har et ekstra værelse i hjemmet, eller hvis man bor sammen med en person i risikogruppen.

Til det formål skal kommunerne udpege overnatningsmuligheder til de coronasyge, og i Hillerød har man allerede gjort det.

- Vi har fundet et par lejligheder, som vi kan bruge. Vi har for eksempel en på Lindevej og en i Horsevænget. Det er også en mulighed at leje et hotelværelse, forklarer borgmester Kirsten Jensen (S).

Man skal selv henvende sig til Hillerød Kommunen, hvis man har brug for at isolere sig selv væk fra hjemmet. Kommunen forventer ikke at blive mødt af et stort behov.