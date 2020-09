Coronasmitte stiger langsomt i Hillerød

Hillerød: Smittetallet for Hillerød var fredag på 18, dvs 18 nye tilfælde af covid-19 de sidste syv dage. Dermed har Hillerød en incidens på 35,2, dvs antal smittede pr. 100.000 personer, efter en uge med stigende smittetal. Onsdag nåede incidensen i Hillerød over 20, og kom dermed i den såkaldte røde zone, som betyder, at der er ekstra opmærksomhed på Hillerød. Torsdag var 36 af landets 98 kommuner i rød zone.