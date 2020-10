Artiklen: Coronasmitte på Sophienborgskolen: To klasser sendt hjem

En elev, der går i 8. klasse på Sophienborgskolen har fået konstateret covid-19. Derfor bliver alle eleverne i de to klasser på årgangen samt nogle af lærerne sendt hjem. Det har skolen søndag eftermiddag skrevet ud til alle forældre i en besked på Aula.

I beskeden oplyses det, at eleven har sit sociale fritidsliv udenfor skolen og derfor ikke har været i klubben, ligesom eleven ikke har søskende på skolen. Det er således nogle af lærerne samt alle kammerater på årgangen, der ikke må møde i skole mandag morgen.

»Vi følger Sundhedsstyrelsens retningslinjer. Derfor er alle elever, der har været i nær kontakt med denne elev sendt hjem. Det samme er de lærere, der har været i nær kontakt med eleven. De lærere og elever, der er sendt hjem, kan vende tilbage til skolen, når de har fået et negativt svar på en test. Er barnet under 12 år, kan forældrene vælge, at det ikke skal testes. I så fald må de vende tilbage efter syv dage, såfremt de ikke har haft nogen symptomer« står der blandt andet i beskeden til forældrene.