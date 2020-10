Coronasmitte i Hillerød er steget kraftigt over weekenden

Det er en stigning til et smitteniveau, som er nær det Hillerød var på for godt en måned siden. Da toppede smitteomfanget den 14. september med 30 positive tests på en uge.

29 personer er over de seneste syv dage testet positiv for smitte med coronavirus i Hillerød Kommune.

Det er særligt henover weekenden, at coronasmitten er blusset op, for i fredags var der kun 13 positive tests fra de foregående syv dage.

- I oplysningerne fra i fredags var der intet mønster i alder eller geografi blandt de smittede. Kan vi se et mønster i, at det for eksempel er hos unge eller hos en bestemt virksomhed, at smitten spreder sig, så kan vi slå ned der og målrette kommunikationen. Men for nu er der intet entydigt billede, siger hun.