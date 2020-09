Coronasmitte i Hillerød: Færre nye smittede

Hillerød: Bestræbelserne på at standse smittekæderne i Hillerød ser ud til at virke. Mens tallene stiger på landsplan, er antallet for, hvor mange gennem den seneste uge er testet positiv for coronavirus i Hillerød Kommune, for nedadgående. Torsdag var tallet 26, fredag 25, og lørdag er det helt nede på 20, fremgår det af Statens Serum Instituts daglige opdateringer.