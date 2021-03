Eleverne i 6.b gik forleden en tur rundt om Teglgårdssøen for at samle affald sammen. Specielt mundbind fyldte rigtig meget i affaldssækkene. Privatfoto

Coronaskole: Elever samlede affald sammen

Der kommer mere og mere liv på skolerne, efter at de store elever også har fået lov til at vende tilbage.

På Frederiksborg Byskole tog lærer Stina Andersen derfor eleverne fra 6.b med på en tur rundt om Teglgårdssøen for at samle affald sammen i mandags. "Når vi nu alligevel er ude at gå, kan vi jo lige så godt samle affald sammen. Eleverne synes, det er rigtig hyggeligt, og de kan godt lide at gøre noget for miljøet. De vokser jo op i en tid, hvor vi heldigvis er meget miljøbevidste," siger Stina Andersen.