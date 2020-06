Coronasangstjerne kommer til byen

Hillerød Musik & Teaters nye program byder på mange store navne. Blandt andre Philip Faber, der under coronakrisen har stået for daglig morgensang, gæster Hillerød med DR’s pigekor.

Men når sommersolen har sagt farvel og striktrøjen har fundet vej fra klædeskabets inderste, bliver det altså også muligt at opleve morgensangens mester i levende live, når han og DR's pigekor synger julen ind på Frederiksborg Gymnasium den 5. december. Koncerten er en af mange i Hillerød Musik & Teaters program for det kommende efterår og forår, som netop er offentliggjort.

Traditionen tro vil programmet også byde på fire jazzkoncerter, heriblandt klavertalentet Justin Kauflin, der krydser atlanterhavet for at spille i Støberihallen.

Hvor der tidligere har været tradition for, at Caroline Henderson står for en af jazzkoncerterne, er koncerten i år erstattet med et besøg af Andrea Pellegrini, Christina Boelskifte og Sinne Eeg under navnet Amazing Christmas.