Coronaregler spænder ben for gudstjenester

Nogle fulgte med fra altanen, andre sad i deres kørestol foran plejecentret Skovvang, da Benjamin Sloth Jensen, der er præst i Grønnevang Kirke, i forrige uge holdt gårdgudstjeneste ved plejecentret. Med sin guitar og iført præstekjole ledte han beboerne på plejecentret gennem gudstjenesten, men efterfølgende gik det op for kirken, at initiativet måske ikke helt overholdt de stramme coronaregler om forsamlingsforbud. Derfor blev gårdgudstjenesten foreløbig en engangsforestilling.

- Det er virkelig svært at navigere i reglerne, og derfor blev vi pludselig i tvivl. Vi er selvfølgelig ikke interesseret i at overtræde reglerne eller gøre noget, der er i en gråzone, så derfor har vi besluttet at vente med at genoptage gudstjenesterne, til vi forhåbentlig har mere klarhed efter den 8. juni, siger Benjamin Sloth Jensen, som forklarer, at man ikke må samles flere end 10 til udendørs gudstjeneste, og der derfor herskede tvivl om, om flere end 10 deltog i gudstjenesten, selvom en del af plejehjemsbeboerne fulgte det fra deres egne terrasser og altaner.