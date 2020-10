Værnemiddeldepotet skal sikre, at der i fremtiden vil være værnemidler nok til medarbejdere, borgere og besøgende på plejehjem og bosteder. Foto: Niels Christian Vilmann/Ritzau Scanpix

Send til din ven. X Artiklen: Coronapandemi: Hillerød får et værnemiddeldepot Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Coronapandemi: Hillerød får et værnemiddeldepot

Et nyt depot skal sikre, at Hillerød Kommune altid har værnemidler nok til både medarbejdere og borgere, der har behov for det

Hillerød - 17. oktober 2020 kl. 06:00 Af Trine Lønbro Nielsen Kontakt redaktionen

Ingen ved, hvad fremtiden bringer, hvornår coronapandemien slipper sit stramme greb om verden, eller om en ny pandemi vil ramme i den nærmeste fremtid. Derfor har Hillerød Kommune sat 705.000 kroner af til et værnemiddeldepot.

Læs også: Kommunen er klar med gratis mundbind til udsatte borgere

Det fremgår af budgetaftalen 2021-2024.

Ifølge borgmester Kirsten Jensen (S) er formålet med depotet at sikre, at der til enhver tid er tilstrækkelige og korrekte værnemidler lokalt. Både til medarbejdere og til borgere, der ikke har råd til at købe dem selv og til besøgende på eksempelvis plejehjem og bosteder.

"Ældre- og sundhedsområdet har altid brug for værnemidler. Det var før pandemien ikke nødvendigt at have et ret stort depot, da vi kunne købe fra forhandlerne uden ventetid. Pandemien gjorde værnemidler til en global mangelvare, da alle over kort tid skulle bruge mange flere værnemidler, end de plejede," skriver Kirsten Jensen i en mail til Hillerød Posten med en henvisning til, at der både nationalt og lokalt må sikres, at der hele tiden er nok værnemidler på lager.

Brug for hyldemeter Ligesom resten af landets kommuner får Hillerød Kommune leverancer fra det landsdækkende indkøbssamarbejde, der har sikret værnemidler langt ind i efteråret. Ifølge borgmesteren har Hillerød Kommune modtaget flere værnemidler, end der bliver brugt uge for uge. Nu skal de ekstra midler organiseres på et lager.

"Vi skal have hyldemeter og containere til for eksempel sprit. Med tiden er det tanken, at depotet altid skal være klar til akut opståede behov. For eksempel meldte Sundhedsstyrelsen for nylig ud, at der nu skulle bruges ansigtsværnemidler i højere grad en hidtil," skriver hun.

En god idé At Hillerød får et lokalt værnemiddeldepot møder opbakning fra Annette Tzfanya, der er sektionsleder for Rehabiliteringsafdelingen i Hillerød Kommune. Her går alle medarbejderne rundt med værnemiddel gennem hele arbejdsdagen, ligesom at alle besøgende skal have værnemidler på - og det er en stor udgift, som giver mening at centralisere.

"Med et fælles lokalt værnemiddeldepot opnår vi en fælles styring. Vi kan konkret se, hvor udgifterne ligger, og hvor dyrt det er at passe på hinanden. Der bliver i øjeblikket brugt rigtig mange penge på værnemidler, og det er en udgift, vi aldrig før har haft, så det giver mening, at vi holder øje med dem og løfter opgaven sammen," fortæller hun.

De 705.000 kroner skal gå til driften af værnemiddeldepotet i 2021, hvorefter politikerne igen vil drøfte, hvordan depotet skal organiseres fremover.

relaterede artikler

Plejehjemsbeboere og medarbejder smittet med coronavirus 02. juni 2020 kl. 09:39

Klar til at kæmpe for corona-kompensation 29. maj 2020 kl. 04:46