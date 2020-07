Ifølge Susie Uldall Klausen, der er afdelingsdirektør i GF Forsikring Nordsjælland/Storkøbenhavn, har GF Forsikring registreret en stigning i effektiviteten, mens medarbejderne har arbejdet hjemme under coronakrisen. Foto: Allan Nørregaard

Coronakrisen viste effektivt hjemmearbejde: Nu gør virksomhed det permanent

Hillerød - 19. juli 2020 kl. 20:25 Af Anne Törnqvist Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Med et blev GF Forsikrings kontor i Hillerød tømt for medarbejdere, da coronakrisen forandrede landet i marts. Alle medarbejderne blev sendt hjem da der var mistanke om smitte, og pludselig skulle medarbejderne vænne sig til en ny virkelighed med hjemmearbejdspladser og Skype-møder.

- Vi havde ikke alle it-systemer på plads, så vi skulle ud og investere for at få al teknikken til at fungere. Men vi fik det stablet på benene ret hurtigt, og vores medarbejdere fik indrettet sig rimelig godt derhjemme. Der er dog stadig nogle, som sidder på børnenes værelser og arbejder, og jeg tror, at børnene synes, at mor og far snart gerne må komme på arbejde igen, siger Susie Uldall Klausen, afdelingsdirektør i GF Forsikring Nordsjælland/Storkøbenhavn.

På trods af at medarbejderne har kæmpet med at få hverdagen til at gå op med arbejde og børnepasning, har hjemmearbejdspladserne haft en positiv effekt på effektiviteten.

Coronarefleksioner Coronakrisen vendte op og ned på vores samfund, da skoler, daginstitutioner, arbejdspladser, plejehjem og meget andet lukkede. Hvad har de ændrede leve- og arbejdsforhold betydet?

I denne serie reflekterer en række personer over de erfaringer, de har gjort sig, siden coronavirus gjorde sit indtog i Danmark.

I dagens artikel er det Susie Uldall Klausen, der er afdelingsdirektør i GF Forsikring Nordsjælland og Storkøbenhavn, der deler ud af sine erfaringer med hjemmearbejde.

- Medarbejderne har arbejdet, mens børnene sommetider har kravlet på væggene, og alligevel har vi bare set, at vores effektivitet er øget. Det har noget at gøre med, at det skaber en bedre ro og mulighed for at kunne koncentrere sig, siger Susie Uldall Klausen.

Derfor lægger GF Forsikring Nordsjælland/Storkøbenhavn op til, at medarbejderne kan vælge, om de vil have mulighed for en hjemmearbejdsdag, når de vender tilbage fra sommerferie.

- Vi vil tage en dialog om, hvordan vi kan gøre det, og det er bestemt ikke alle, der ønsker at arbejde hjemme. Der er også nogle begrænsninger, fordi vi ikke kan etablere egentlige hjemmearbejdspladser med hæve-sænke-borde og så videre, men vi vil gerne arbejde på at finde løsninger til dem der gerne vil have det, siger hun.

Flytter og udvider GF Forsikring flyttede i slutningen af juni i nye, større lokaler i Hillerød, så forsikringsselskabet har plads til at udvide.

- Det går rigtig godt i GF, og da vi vokser, så ved vi, at vi bliver flere de kommende år. Derfor har vi brug for mere plads, siger Susie Uldall Klausen.

Det er stadig vigtigt med gode kontorfaciliteter, for det er ikke alt, der kan klares fra hjemmearbejdspladsen, og GF Forsikring har også flere og flere kunder, der vælger at komme forbi.

- Perioden under corona har vist, at der går noget socialt tabt, og vi kan også se, det går ud over videndelingen. Det har været meget nødvendigt for os at holde Skype-møder, hvor vi dagligt har tjekket ind med hinanden, men det er ikke det samme som lige at spørge en kollega om noget henover skrivebordet. Man går glip af noget sparring, siger Susie Uldall Klausen.

Selvom GF Forsikring også vil fortsætte Skype-møderne, er der situationer, hvor det giver bedst mening at mødes fysisk.

- Det kan være svært på Skype at vende ting med hinanden og have en naturlig ping pong, når vi skal være kreative og tænke nyt. Det er heller ikke optimalt at bruge ved vanskelige samtaler, hvor du som leder har brug for at fornemme, hvor en medarbejder er, siger Susie Uldall Klausen og fortsætter:

- Det kan også være svært at fejre succeser over Skype. Der er altså bare brug for, at man kan give en high-five, for det klinger lidt af på et Skype-møde, hvor der ikke er den samme gejst og energi.

Allermest glæder forsikringsselskabet sig til at få assurandørerne på vejene igen.

- Vores assurandører har jo ikke haft mulighed for at besøge folk, så de har i stedet haft telefonmøder med kunderne. De har forsøgt at omstille sig, men vi glæder os til, at de kan komme ud igen, for det er i marken de har det bedst og trives, siger Susie Uldall Klausen.