Starten på 2021 har været katastrofal for bilbranchen, men Jacob Jønsson er sikker på, at der nok skal komme gang i bilsalget igen i løbet af et par måneder. Foto: Martin Warming

Coronakrisen har været lidt af en rutsjebanetur for bilbranchen

Jacob Jønsson har aldrig før solgt så mange biler, som han gjorde sidste år, men til gengæld er 2021 startet noget nær katastrofalt

Hillerød - 13. marts 2021 kl. 07:00 Af Martin Warming Kontakt redaktionen

Det er gået lidt op og ned for bilbranchen, siden corona-pandemien ramte os for et års tid siden.

Sådan lyder meldingen fra den lokale bilforhandler Jacob Jønsson, der har Jønssons Auto på Krakasvej. Udover at have sin egen bilforretning er han også formand for Hillerød Bilby, der er en forening for de lokale bilforhandlere i Hillerød.

Specielt de sidste par måneders corona-nedlukning har gjort ondt på bilbranchen. Bilforhandlerne har ligesom store dele af detailhandlen været lukket for kundebesøg siden kort før jul og frem til sidste mandag, og det har været en hård omgang, fortæller Jacob Jønsson.

"Det har været barskt. Vi har oplevet en halvering i vores omsætning på både bilsalg og på værkstedet i januar og februar i forhold til de samme måneder sidste år," siger Jacob Jønsson

Bedre end frygtet Til gengæld blev 2020 ikke så slem, som man kunne have frygtet, siger han.

"Hvis vi kigger tilbage på den første nedlukning i marts og april sidste år, så var det også en barsk omgang. Det var som om, der var nogle, der hev stikkene til vores computere og telefoner. Alt gik i stå fra den ene dag til den anden. Der var ingen, der ringede eller sendte mails, og der kom stort set ingen kunder i butikken, selv om vi jo stadig havde åbent. Folk turde simpelthen ikke komme af frygt for at blive smittet - og det forstår jeg jo godt - men vi fik hurtigt sat plexiglas op og indkøbt masser af håndsprit, således at både vi og kunderne var trygge," siger Jacob Jønsson.

2020 endte faktisk med at blive et af de bedre år for Jønssons Auto.

"Jeg tror, at folk havde lidt mere tid til at sidde derhjemme og kigge på ny bil, og for vores vedkommende kom vi ud af 2020 med et resultat, der var bedre end året før. Vi solgte flere nye biler i 2020 end i 2019. Det skyldes nok også, tror jeg, at vi satsede benhårdt på de grønne biler, der er meget populære blandt vores kunder," siger Jacob Jønsson.

Langsom start på året Så mens 2020 altså blev et godt år for Jønssons Auto - på trods af corona-krisen - så er 2021 startet noget langsommere grundet den totale nedlukning i de første måneder.

"Vi synes, det er grebet forkert an. Kunderne står i lange køer nede i supermarkederne, men vi har 800 kvadratmeter salgsområde hos Jønssons Auto, og 90 procent af landets bilforhandlere har så meget plads, at der sagtens kunne være ét par inde ad gangen, uden at der ville være nogen som helst smitteri-siko. Jeg synes ikke, at det er logisk, og samtidig kunne regeringen have sparet sig selv for en masse krudt og besvær og tjent penge til statskassen. Staten er jo gået glip af en masse afgifter, fordi der ikke er blevet solgt så mange biler under nedlukningen," lyder det fra Jacob Jønsson, der har måttet tage nye tiltag i brug i forretningen under den seneste nedlukning.

"Vi har gjort et stort stykke arbejde for at holde butikken i gang. Vi har lavet online- bookinger, chattet med folk og været ude og vise biler frem, hvilket har været lovligt. Vi har også vist nogle af vores biler frem på blandt andet parkeringspladser, men det har været svært," siger Jacob Jønsson, der har følgende bud på, hvorfor mange stadig holder sig tilbage med at købe ny bil.

"Jeg tror, det er frygten for corona, der spøger. Jeg tror ikke, det er frygten for, at man mister sit job og den økonomiske usikkerhed, der spiller ind mere. Det er de fleste kommet sig over. Det er frygten for at blive smittet, der gør, at mange stadig tager det roligt og lige ser situationen an," siger han.

Fortrøstningsfuld Men Jacob Jønsson er fortrøstningsfuld i forhold til den nærmeste fremtid.

"Der er ingen tvivl om, at der nok skal komme gang i bilsalget igen i takt med at flere og flere bliver vaccineret. Der er også mange, der er begyndt at skrive og ringe og spørge, om vi holder åbent, men nu skal vi nok lige have den sidste salt væk fra vejene og temperaturen lidt i vejret, og så tror jeg, at der kommer gang i hjulene igen i løbet af et par måneders tid. Det håber vi i hvert fald," siger Jacob Jønsson, der specielt venter sig meget af den nye Hyundai Tucson Plug-in Hybrid, der kommer senere på året.

