Coronakrise fik Jonas og Jacob til at tænke i nye baner: Nu er omsætningen fordoblet

Nordsjællands Catering, som holder til i Hillerød, blev hårdt ramt af første coronanedlukning. Men de to kokke lod sig ikke slå ud og tænkte i nye baner. Nu har de både ansat flere medarbejdere og fået større omsætning

Hillerød - 31. december 2020 kl. 05:27 Af Mette Dolmer Thygesen

Coronakrisen ramte som en hammer.

Fra den ene dag til den anden blev alle bryllupper, konfirmationer og receptioner aflyst for virksomheden Nordsjælland Catering, og der var ingen opgaver tilbage på deres ordreliste.

"Vi var på vej ind i et travlt forår, men fra den ene dag til den anden blev alt aflyst, da landet lukkede ned. Vi havde ikke mere at lave og ingen omsætning. Kantinen, som vi driver på skolen, blev lukket, og vi mistede alle aftaler. Vi stod uden noget," fortæller 31-årige Jonas Sonne fra Espergærde.

Livsværk slået itu Han driver Nordsjælland Catering fra kantinekøkkenet på handelsgymnasiet på Trollesmindeallé i Hillerød sammen med 34-årige Jacob Mørup fra Kokkedal. De to kokke havde tidligere drevet Skotterup Kro i Snekkersten, men livet som restaurantejer var hårdt, og de solgte restauranten for at i stedet at fokusere på at levere mad til selskaber. Og det var de kommet godt i gang med, da coronaen ramte:

"Vi følte, at vores livsværk blev slået i stykker. Det var chokerende at opleve, hvordan man så hurtigt kan miste alt. Vi fandt ud af, at den forretning, vi altid havde følt, var så sikker, slet ikke var så sikker alligevel. Det var angstprovokerende, at tæppet på den måde kunne blive flået væk under os fra ene dag til den anden," siger Jonas Sonne.

Nu har de to indehavere Jonas Sonne og her Jacob Mørup fået mere tid til familien. Foto: Allan Nørregaard

Sadlede helt om Men de to kompagnoner lod sig ikke slå ud af krisen - i stedet tog de deres forretning op til ny overvejelse og besluttede sig for at springe ud i at sadle helt om. De tog en chance og investerede i at hyre en salgschef, som kunne hjælpe dem i gang med en omstilling af deres virksomhed, som gik fra at levere mad til selskaber over til at stå for frokostordninger til erhvervslivet i både Nordsjælland og København.

"Vi havde jo et køkken at lave mad i - og at lave mad er det eneste, vi kan. Så vi besluttede at give den fuld gas på frokostordninger og gøre det til vores hovedfokus. Vi brugte enormt meget energi på at lægge en strategi og lægge en plan for, hvilke pakkeløsninger virksomhederne kan vælge. Og så begyndte vi ellers at ringe rundt til virksomhederne, og det var starten på helt nye tider for os," siger Jonas Sonne.

Gladere end nogensinde De to kokke skulle lige vænne sig til at lave frokostordninger, som de aldrig havde prøvet før. Men nu er de lykkelige for det - også for at arbejdstiden giver dem mulighed for at have mere tid hjemme med familien på aftener og i weekenderne, som der ikke i samme grad var tid til før.

"Nu går det bedre end aldrig før for vores virksomhed. Det er så dejligt, og vi er gladere end nogensinde før. Det er overvældede," siger Jonas Sonne.

Fra nul til 10 Nordsjællands Catering gik fra nul ansatte i foråret under krisen til nu at have hyret 10 ansatte til at lave mad, pakke maden og køre den ud til de i alt 25 virksomheder - heraf 10 i Hillerød. De leverer nu frokost til omkring 300 mennesker dagligt, og antallet er hele tiden stigende. De har for eksempel netop hevet en aftale hjem om at levere mad til FC Helsingørs spillertrup, trænere, fysioterapeuter med flere. En opgave som ifølge Jonas Sonne er anderledes og sjov, fordi de skal tænke i sund mad, der går godt til hård, fysisk træning.

Omsætningen er firdoblet i forhold til inden corona-krisen, og de satser på at levere omkring 100.000 måltider i 2021. Inden coronakrisen blev virksomheden drevet af tre mennesker - nu har de været ude og ansætte deltidsmedarbejdere og hyre fleksjobbere, så de i alt er omkring 10 mennesker på fuld tid.

De to kokke følte, deres livsværk blev ødelagt, da coronanedlukningen kom i foråret, fortæller Jonas Sonne. Men nu har de vendt udviklingen til stor vækst. Foto: Allan Nørregaard

Og Nordsjællands Catering har ikke tænkt sig at stoppe der.

"Vi vil rigtig gerne blive et af de allerstørste frokostfirmaer på Sjælland - det er vores klare mål. Og på et tidspunkt vil vi gerne udvide med et endnu et køkken, for vi er ved at vokse ud af det, vi har. Vi drømmer om at købe en lagerbygning, hvor vi kan bygge et nyt køkken med plads til flere medarbejdere og også som en base til vores varevogne," siger Jonas Sonne, som roser erhvervslivet i Hillerød for at bakke op om dem:

"Vi er blevet taget så godt imod, og det er tydeligt at se, at man bakker op om hinanden her i lokalmiljøet".

25 millioner Virksomheden har omsat for omkring syv millioner kroner i 2020, hvilket faktisk er dobbelt så meget, som de havde budgetteret med, fortæller Jonas Sonne. Og målet bliver endnu højere i 2021, hvor deres budget lyder på en omsætning på 25 millioner kroner.

Jonas Sonne håber, at virksomhedens succeshistorie kan inspirere andre til at tænke i nye baner.

"Hvis man er omstillingsparat og tør at satse, så kan man faktisk opnå rigtig meget. Nogle gange sker der ændringer, som er ude af vores hænder - og så må man bare omstille sig," siger han og fortsætter:

"Vi har landet 25 aftaler med virksomheder på bare et halvt år, og vi lander nye hver uge. Vi havde troet, det ville tage meget længere tid at få banket op, men det viser, at hvis man tror på det, så skal det nok gå. Vi er i hvert fald rigtig stolte, og vi svæver på lykkens sky lige nu".

