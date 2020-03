Coronakarantæne: Sådan holder du din familie ud

Line Bassøe er parterapeut og sexolog, og driver sin klinik i Frederiksgade i Hillerød. I disse dage har hun klienter over telefonen, da klinikken er lukket. Men da mange af Line Bassøes klienter bor i udlandet, er udstationeret og under andre forhold, der gør, at de ikke kan møde op fysisk, er det ikke en uvant arbejdsgang.

Fra den ene dag til den anden er en travl hverdag skiftet ud med flere uger i familiens skød. Det kan give anledning til mange uenigheder. Parterapeut og sexolog Line Bassøe giver gode råd til at undgå konflikter i coronakarantænen.

Hillerød - 19. marts 2020 kl. 20:08 Af Johanne Wainø Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I Kina er kurven med antallet af coronasmittede faldende, men en anden kurve er på vej op. Registreringskontorer i flere kinesiske byer oplever en rekordhøj skilsmisserate. Det sker efter, at de kinesiske borgere har levet i isolation i flere uger for at mindske smitten af coronavirus.

Og nu er turen kommet til Danmark, hvor danskerne siden torsdag i sidste uge og mindst to uger frem, vil tilbringe det meste af døgnet i hjemmet. Parterapeut og sexolog Line Bassøe, der til daglig driver sin klinik i Frederiksgade i Hillerød, giver derfor en håndfuld råd til at undgå konflikter i familien i løbet af de næste uger.

For det er ikke usædvanligt, at der opstår konflikter, når man som familie er samlet i længere tid, fortæller Line Bassøe.

- Vi oplever det også omkring juletid. Der har mange en forventning om, at julen skal holdes i familiens skød. Og nu er vi endnu mere tvangsindlagt til at være sammen, fordi vi bliver bedt om at blive hjemme. Der er ikke nogen forstyrrelser, og det gør altså ofte, at der let opstår uenigheder og irritation, siger hun.

Ekstrovert og introvert Hvorvidt konflikterne opstår, handler meget om os selv, forklarer Line Bassøe.

- Noget af det, der kan skabe konflikterne, er, hvis der både er ekstroverte og introverte i hjemmet. Hvis man er ekstrovert og samler energi ved at være sammen med andre mennesker, så er det hårdt at opholde sig så meget i hjemmet, som vi gør i øjeblikket. Hvis man derimod er introvert, så samler man energi ved at være hjemme, og kan godt lide fordybelse og ro. Derfor vil de introverte også trives bedre i denne her situation, siger hun.

Et andet område, der kan indvirke på stemningen er, hvordan man forholder sit til coronavirussen, fortæller Line Bassøe.

- Vi håndterer coronavirussen meget forskelligt. Nogle har frygteligt meget angst og frygt siddende i sig. Og så er der nogle, der har sat et skjold op og ikke giver udtryk for sine følelser, og til sidst er der de, der rent ud sagt er skide ligeglade. Det skaber en kæmpe ubalance, og det er vigtigt at italesætte derhjemme, siger hun og fortsætter:

- Mange vil gå med en klump i maven. Hvad sker der med min mor, hvad med mit eget helbred, og hvad med min veninde, der er kronisk syg? Der er det vigtigt at lytte til hinanden og lade være med at diskutere, hvad der er rigtigt og forkert, siger Line Bassøe, der har yderligere fem råd.

Gør dig umage Det første råd er at gøre sig umage i alle henseender, fortæller Line Bassøe.

- Vi mennesker er vant til at gøre os umage og have kontrol over vores væremåde, når vi er ude i det offentlige rum. Og derfor er der mange, der bruger hjemmet som ventil. Der kan vi være os selv. Vi kan lettere trække os tilbage eller udvise utilfredshed, siger hun og fortsætter:

- Det er både på godt og ondt, at man er tryg i at starte konflikter i hjemmet. Men når man er sammen så meget, som vi er nu, så er det vigtigt at gøre sig umage. Måske betyder det at lave lækker mad til sin familie, at tage noget almindeligt tøj på i stedet for Birckenstock og joggingtøj eller at samle familien omkring et spil eller starte på en tv-serie sammen. Man kan gøre sig umage på mange måder, siger Line Bassøe.

Du skal ikke være til rådighed døgnet rundt Parterapeutens andet råd er særligt målrettet de forældre, der føler, at de bør være til rådighed for deres børn såvel som deres arbejde hele døgnet rundt.

- Jeg har lige haft en mor i terapi over telefonen, der arbejdede hjemme, samtidigt med at hun sad med to børn, der skulle hjemmeskoles. Vi har mange forventninger til os selv, men det er vigtigt, at vi forstår, at vi ikke skal være til rådighed hele tiden. Det er også vigtigt at trække sig tilbage og læse i en bog eller være på Facebook, siger Line Bassøe, der anbefaler at aftale at skiftes til at være til rådighed for de mindste.

- Det er ofte sådan, at der er en, der tager læsset, når det kommer til at være til rådighed. Der kan det være godt at aftale indbyrdes, at man skiftes til det, siger hun og fortsætter:

- Det er også vigtigt, at man tager noget af præstationen af. Det kan eksempelvis være ved at acceptere, at der ikke er grund til at stå op klokken 6.30, hvis man kan sove til klokken 8.15. Det er nu, vi har mulighed for at tage lidt let på det, siger hun.

Og så giver coronakarantænen også mulighed for at prøve noget nyt.

- Fordi vi har en anden slags tid sammen, så er der også mulighed for et andet fællesskab. I mange familier er der en ubalance i, hvem der bestemmer, og hvem der laver mad. Der kan man prøve nogle andre konstellationer. Det er nu, vi har mulighed for at ryste posen, så der kan komme den balance, der mangler i nogle hjem, siger hun og opfordrer til at bruge tiden på noget meningsfuldt.

- Det kan også gøre meget, at man føler, at man har fået noget ud af denne tid. Det kan eksempelvis være ved at fordybe sig og lære noget nyt. For de mindste kan det måske være at øve målspark i haven, og for de lidt ældre kan det være at tage et onlinekursus, siger hun.

Afstem forventninger Et ofte udtalt men ikke desto mindre vigtigt råd er at afstemme sine forventninger, fortæller parterapeuten.

- Jeg arbejder meget med de tre u'er i min terapi; ubevidste forventninger, urealistiske forventninger og uudtalte forventninger. Og der handler det simpelthen om at fjerne u'erne. Mange voksne har dels forventninger til, hvordan en familie bør være i en krisetid, som den vi er i nu, men det kan også være forventninger til sin partner eller sine børn. Det er vigtigt at kommunikere frem for at opsætte forventninger på andres vegne, hvad end man forventer, at børnene bruger otte timer på fjernundervisningen, eller at ens partner bruger tiden på at ordne haven, siger Line Bassøe.

Vent med store beslutninger Mange spekulationer går på, om coronakrisen vil resultere i mange skilsmisser eller mange nyfødte babyer ni måneder fra nu. Men et sidste råd fra sexolog og parterapeut Line Bassøe er altså at vente med de store beslutninger.

- Hvad end det handler om at beslutte at få et barn eller at blive skilt, så vil mit råd være at vente med sådanne store beslutninger, til vi er på den anden side af coronakrisen. Det er en anderledes tid, hvor mange andre ting larmer, så jeg tror, at det handler om at tage den med ro, siger hun.