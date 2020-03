Se billedserie Der er længere mellem medarbejderne på rådhuset i disse dage. Hillerød Kommune har nemlig opfordret til, at de medarbejdere, der kan, skal arbejde hjemme. Alternativt skal arbejdstiden lægges fleksibelt, så alle ikke skal frem i myldretiden. Foto: Allan Nørregaard

Coronafrygt: Hjemmearbejde, håndsprit og aflysninger

Hillerød - 12. marts 2020 kl. 05:11 Af Anna Törnqvist Jensen, Johanne Wainø og Camilla Bjørkman Aagaard Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

De 105 elever på Grundtvigs Højskole ærgrer sig i disse dage. Den stort anlagte studietur til Marokko, hvor eleverne skulle have deltaget i flere forskellige workshops om alt fra bjergbestigning til cykelreparationer, er nemlig blevet aflyst som følge af den hastige spredning af coronavirus i Europa. En del af eleverne befandt sig i toget ned gennem Europa, da skolens forstander Jakob Mejlhede ringede eleverne op og kaldte dem hjem igen.

- Jeg måtte bede dem vende om, og det, der gjorde udslaget, var, at alle unødvendige rejser til Madrid blev frarådet. Vi har aflyst turen baseret på de udmeldinger, der har været fra myndighederne om at vise ekstra forsigtighed, og selvom der ikke er mange smittede i Marokko, kan vi ikke stille vores elever i den situation, at de måske ikke kan komme hjem igen, siger Jakob Mejlhede, der ikke lægger skjul på, at han ærgrer sig over aflysningen.

- Når regeringen kommer med den slags henstillinger, men ikke laver påbud, så får det konsekvenser, og det stiller skolen i en svær situation, for vi har brugt 670.000 kroner på den tur, som ikke kan refunderes. Vi har travlt med at finde på gode alternativer til eleverne, så de ikke skal sidde herhjemme den næste uge og ærgre sig, siger forstanderen.

Også offentlige arrangementer såsom fællesspisning og fællessang, foredrag og lignende aflyses i denne tid, og på Frederiksborg Gymnasium og på Hillerød Lille Skole er der ligeledes aflysninger i sigte.

- Vi følger hele tiden med, og tingene ændrer sig hele tiden. På rigtig mange skoler er det tid til studietur, og det er det også for os. En 2.g-klasse, der i sidste uge skulle til Firenze, er ikke kommet af sted. De andre andetårsklasser er af sted rundt omkring i Europa nu, og de har det godt. Jeg får jævnligt opdateringer fra dem. Vi er opmærksomme på, om der er omstændigheder, der gør, at de skal hjem, og de har også fået et reduceret program, fortæller rektor på Frederiksborg Gymnasium & HF, Anders Krogsøe, og fortsætter:

- Vores udvekslingsture på første årgang er blevet helt indstillet. Vi skulle have haft besøg af en klasse fra Spanien, og vi skulle have været i Berlin og Paris. Men det er aflyst.

Og et krav fra Vietnam om, at danskere skal have visum for at rejse ind i landet, har aflyst en skoletur for 18 elever fra Hillerød Lille Skole.

Også dagligdagen på Frederiksborg Gymnasium & HF er mærket af coronavirus. De daglige morgensamlinger er aflyst, og der er sprit og plakater om god hygiejne alle steder på skolen.

- Vi er i tæt kontakt med myndighederne og følger deres anvisninger, siger Anders Krogsøe.

Endnu er ingen på skolen konstateret smittet med coronavirus, men nogle elever er i karantæne.

- Vi har mellem fem og 10 elever i karantæne, fordi de har familiemedlemmer, der har været i et område, som er ramt, og nogle hoster og har ondt i hovedet. Vi har ingen, der er smittet endnu, siger rektoren.

Også på Grundtvigs Højskole gør skolen en del ud af at informere de elever, der tilmed bor på skolen under deres højskoleophold.

- Vi har det seneste stykke tid informeret om de anbefalinger, der er, om at lade være med at kysse og kramme, vaske hænder og bruge håndsprit. Ved vores buffet i kantinen hænger plakater til påmindelse for eleverne, og vi har efterhånden intensiveret informationerne efterhånden, som myndighederne har meldt ud. Vores elever bor her og opholder sig tæt, men vi kan ikke gøre så meget andet end at følge myndighedernes anbefalinger om, hvordan man passer på sig selv, siger Jakob Mejlhede.

Hos Hillerød Forsyning, hvor 120 mennesker er ansat, er der kommet helt nye regler. Her er alle administrative medarbejdere og ledere blevet bedt om at tage deres computer med hjem, så de er forberedt på at arbejde hjemme, hvis de skulle blive sat i karantæne med en dags varsel. Det oplyser Hillerød Forsynings formand Klaus Markussen (V).

- Vi har også indført, at medarbejderne skal spise i hold, så der ikke er mere end 20 personer i kantinen af gangen, fortæller Klaus Markussen.

Desuden er debatmødet, som Hillerød Forsyningen skulle holde i aften, udskudt.

På rådhuset er det også en ny virkelighed med færre medarbejdere ved skrivebordene. Hillerød Kommune har nemlig opfordret alle, der kan, til at arbejde hjemme.

- Vi opfordrer til, at man bruger hjemmearbejde i den udstrækning, det kan lade sig gøre. Samtidig har vi også opfordret til, at man udviser større fleksibilitet, så vi kan sprede transporten lidt mere ud over dagen, og alle ikke behøver tage af sted i myldretiden, siger Vibeke Abel, der er direktør for Borger- & Socialservice, Jobcentret og Ældre & Sundhed i Hillerød Kommune.

I rådhusets kantine er der fra i morgen indført portionsanretninger frem for den buffet, som rådhusets omkring 400 medarbejdere ellers dagligt henter deres frokost fra, der er indrettet en spritzone i indgangen til kantinen, og medarbejderne og rådhusets besøgene opfordres generelt til at følge Sundhedsstyrelsens anbefalinger.

Der er dog flere steder, hvor hjemmearbejde ikke er en mulighed for kommunens ansatte.

- Det kan selvfølgelig ikke lade sig gøre i den vigtige sundhedssektor, som vi skal sørge for kører. Og der er mange ting, der foregår decentralt hos os. Vi har dog begrænset møder på tværs af sektioner og med eksterne samarbejdspartnere, så de så vidt muligt bliver holdt som Skype-møder eller telefonmøder. Men en stor del af vores job er jo at have kontakt med borgerne, og det kan ikke lade sig gøre på distancen, siger Vibeke Abel.

Derfor gælder der regler for både sundhedspersonale og personale i kommunens daginstitutioner om, at hvis medarbejderne føler sig syge, så skal de ikke komme på arbejde, ligesom de ikke skal dukke op, hvis de har været i et af de lande, som er udpeget som risikoland.

- Vi oplever, at vores medarbejdere er meget ansvarsfulde, og vi er alle sammen klar over, både som arbejdsplads og enkeltpersoner, at vi skal tage et ansvar, siger kommunens direktør og oplyser, at der er flere personer i karantæne i Hillerød Kommune, men at der ikke er konstateret smittetilfælde.

Frederiksborg Amts Avis har også forsøgt at få oplyst, hvordan nogle af kommunens største virksomheder forholder sig til coronavirus. Hverken Foss eller Fujifilm Diosynth Biotechnologies (tidl. Biogen, red.) er vendt tilbage på avisens henvendelse. Novo Nordisk oplyser, at virksomheden har udsendt en række interne retningslinjer for, hvad alle afdelinger skal gøre i forhold til den aktuelle situation.

- Der er lanceret en intern informationskampagne med fokus på, hvordan man forhindrer spredning af smitsomme sygdomme. Der er desuden en intern webside, hvor medarbejdere kan søge information og løbende opdateringer - herunder myndigheders anbefalinger, skriver Novo Nordisk i en mail til avisen. Det har ikke været muligt for avisen at få uddybet nærmere om de interne retningslinjer.