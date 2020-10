Det har ikke været muligt at få en kommentar fra Fujifilm om, hvad det betyder for fabrikken, at Eli Lilly har sat det kliniske forsøg af en antistofbehandling mod corona på pause. Foto: Jens Berg Thomsen

Coronabehandling skulle laves i Hillerød: Nu sættes klinisk forsøg på pause

Allerede i foråret meddelte Fujifilm i Hillerød, at virksomheden havde indgået samarbejde med Bill Gates om at producere coronamedicin. Et initiativ startet af Bill og Melinda Gates Foundation arbejder nemlig på hurtigst muligt at finde et lægemiddel mod covid-19, og i den forbindelse indgik Fujifilm og Bill og Melinda Gates Foundation en aftale om at reservere plads på fabrikken i Hillerød til at masseproducere en fremtidig behandling mod covid-19.