Nødebos borgere opfordres alle til at lade sig teste, efter der er fundet flere tilfælde af coronasmitte på skolen. Arkivfoto: Allan Nørregaard

Send til din ven. X Artiklen: Corona-udbrud: Alle i Nødebo opfordres til at lade sig teste Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Corona-udbrud: Alle i Nødebo opfordres til at lade sig teste

Et smitteudbrud i 2. klasse har fået kommunen til at opfordre alle Nødebo-borgere til at få en coronatest

Hillerød - 04. maj 2021 kl. 10:30 Af Mette Dolmer Thygesen Kontakt redaktionen

Alle beboere i Nødebo opfordres til at lade sig teste for corona efter et lokalt smitteudbrud i 2. klasse på skolen.

Det skriver Nødebo Lokalråd på Facebook, hvor de deler information fra Hillerød Kommune.

"Pt. er det kun 2. klasse og pårørende, der er påvist smittet, men der er her samlet 10 smittede fordelt på 8 familier. Nødebo har derfor pt. et incidenstal på 385. Vi opfordres derfor alle til at lade os teste snarest muligt," skriver lokalrådet.

Sogne kan lukkes ned Et sogn kan lukkes ned, hvis incidenstallet kommer op på 500, hvis positivprocenten er på 2,5 procent eller mere, og hvis antallet af smittetilfælde er på 20 eller derover de seneste syv dage.

Hvis et sogn lukkes ned, er byrådet forpligtet til at lukke blandt andet skoler, sfoer og lokaler med kultur- og idrætstilbud.

Ifølge Statens Serum Instituts seneste opgørelse over smitten i sogne, er positivprocenten i Nødebo beregnet til 2,0, og incidensen ligger altså på 385, så der er stadig et stykke vej til, at Nødebo når grænserne for en sognenedlukning.

Til sammenligning ligger incidensen i for eksempel Skævinge Sogn på 208 med seks nye smittede og en positivprocent på 1,0. I Ullerød Sogn er der fundet ni nye smittetilfølde, hvilket giver en incidens på 125, mens der i Frederiksborg Slotssogn er fundet ni nye tilfælde, og dermed ligger incidensen på 114.

I Tjæreby, Alsønderup og Strø sogne er der ingen nye smittede fundet de seneste syv dage.

Coronasmitte i Hillerød Kommune: Incidens: 103,8

Tilfælde den seneste uge: 53

Positivprocent: 0,47



Kilde: Statens Serum Instituts tal for mandag 3. maj

relaterede artikler

Corona-smitten er faldet igen i Hillerød Kommune 24. marts 2021 kl. 09:36

Nu skal kommunens medarbejdere også deltage i smitteopsporing 25. januar 2021 kl. 15:22