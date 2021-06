Som studerende kan du nu booke en bibliotekar på Hillerød Bibliotek. Pressefoto

Corona-tilbud fortsætter: Book en bibliotekar til skoleopgaven

Hillerød - 04. juni 2021 kl. 15:23 Kontakt redaktionen

Her er et vip-tilbud til studerende: Kan du ikke finde bøger til din opgave, så book en bibliotekar.

"Under nedlukningen af Hillerød Biblioteket kunne de studerende ikke komme ned på biblioteket som normalt og få hjælp med at finde materialer til deres opgave, og derfor oprettede biblioteket den nye tjeneste "book en bibliotekar". Tjenesten har været så stor en succes, at biblioteket har valgt at fortsætte med tilbuddet," skriver Hillerød Bibliotek i en pressemeddelelse.

Tiltaget fungerer på den måde, at de studerende bestiller tid til et telefonmøde med en bibliotekar via bibliotekets hjemmeside.

"Vi er rigtig glade for at kunne fortsætte med "book en bibliotekar", fordi det er en rigtig god ordning både for de studerende, men også for os som bibliotekarer. Vi har mulighed for at give ekstra god betjening, fordi vi har tid til at forberede os, da vi får spørgsmålene på forhånd," siger Jacob Refstrup Hansen, der er en af bibliotekets bibliotekarer, som hjælper de studerende i Hillerød.

Det er muligt at booke en bibliotekar allerede nu. Jk

