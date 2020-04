Siden grænserne mellem Danmark og Tyskland lukkede, har ægteparret Georg og Steffi Forchhammers romantiske middage fundet sted over videoopkald. Privatfoto

Corona splittede nygifte ad

Ægteparret Georg og Steffi Forchhammer har været adskilt siden grænserne lukkede. Nu kan de se frem til at se hinanden igen.

Hillerød - 23. april 2020

Skjorten er strøget, skægget trimmet, og det lyse træbord i hjemmet i Hillerød er dækket op med stearinlys, blomster og et godt måltid. Det er blevet tid til en traditionel romantisk middag for to. Men opsætningen er måske en smule utraditionel. For der, hvor Georg Forchhammers kone Steffi Forchhammer på normalvis skulle have siddet, står der er en bærbar computer.

Hun sidder dog på den anden side af skærmen, hvor hun spiser med fra sit hjem i Bremen.

Sådan har parrets samvær mere eller mindre set ud siden den 14. marts, hvor grænserne til Danmark lukkede for udlændinge uden et anerkendelsesværdigt formål.

Da Steffi Forchhammer er fra Tyskland og ikke har dansk statsborgersskab, har det altså også betydet, at hun ikke har haft mulighed for at besøge sin bedre halvdel.

Men nu er der godt nyt for de par, hvis kærlighed krydser grænser. Onsdag eftermiddag meddelte udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye (S) nemlig, at regeringen har besluttet at lempe på indrejsereglerne, så besøg fra ægtefæller og samlevere nu anses som et anerkendelsesværdigt formål.

Og selvom parret et vant til at vente ugevis på at se hinanden, giver det ro i maven, fortæller Georg Forchhammer.

- Vi er jo vant til at være fra hinanden, men uvisheden har fyldt utrolig meget. Indtil udmeldingen kom, har vi hele tiden regnet med, at vi i hvertfald skulle være fra hinanden frem til 10. maj, siger han.

Men parret har en udfordring, for de tyske myndigheders anbefalinger lyder fortsat på, at man efter at have opholdt sig i udlandet skal gå i 14 dages karantæne, når man som tysk statsborger vender tilbage til Tyskland, og for at kunne passe deres lærergerning har de besluttet at væbne sig lidt med tålmodighed.

De har dog fået en smule forskud på glæderne, da det kort før påske blev lovligt for ægtefæller at krydse grænsen til Tyskland. Derfor greb Georg Forchhammer vielsesattest og pas kort før påske og satte kursen mod grænsen.

- Det var med en vis nervøsitet, fordi udmeldingen var, at der ikke var sikkerhed, men sandsynlighed for, at man kunne kommer over, hvis man mødte op. Men det var heldigvis ikke et problem, siger Georg Forchhammer, der således fik mulighed for at tilbringe et par dage i Bremen.

Mødtes på pilgrimsvandring Forrige sommer var Georg Forchhammer med sin søn i Sydeuropa for at gå den kendte pilgrimsvandring Caminoen, og det var her, han stødte på Steffi Forchhammer.

- Der var bare kemi med det samme, og vi brugte hele sommerferien på at rejse frem og tilbage og besøge hinanden. Kort tid efter blev vi forlovet og sidste sommer blev vi gift, siger Georg Forchhammer, som snart kan vinke farvel til langdistanceforholdet.

- Jeg har boet i Hillerød hele mit liv, men nu har jeg besluttet mig for, at der skal ske noget nyt. Jeg fik for noget tid siden den idé at gå ind på et kort og finde midterpunktet mellem Hillerød og Bremen. Nu har jeg sat mit hus til salg, og til sommer flytter vi begge to til Sønderjylland, hvis alt går vel, siger han.

Men for nu må parres nøjes med middage over computeren. Og det er ikke så slemt, at det ikke er godt for noget, fortæller Georg Forchhammer.

- Vi har altid brugt videoopkaldet meget, men det her med at holde »candlelight dinner« er jo en lidt sjov måde at gøre det på. Så har man strøget en pæn skjorte og lavet lidt god mad og et glas vin eller to, siger han.

Indrejser for ægtefæller, faste samlevere, børn og forældre kan allerede finde sted, og politiets retningslinjer er opdaterede.