Der kommer et midlertidigt pop-up testcenter i Brohuset i Østervang på søndag. Foto: Kenn Thomsen

Corona-smitten stiger: Boligområde får midlertidigt testcenter på søndag

Hillerød - 12. marts 2021 kl. 11:15 Af Martin Warming Kontakt redaktionen

På søndag popper der et midlertidigt testcenter op i Brohuset i Østervang. Smitten med coronavirus har i den forløbne uge været støt stigende i Hillerød Kommune. I torsdags kørte et mobilt testcenter fra Region Hovedstaden derfor til Gadevang, efter at der blandt andet have været et udbrud af coroansmitte i daginstitutionen Gadevang Asyl, og tilbød PCR-test uden tidsbestilling. Og på søndag kommer det mobile testcenter altså til Brohuset på Østervang 103 mellem klokken 8 og 13. Da meddelelsen om det mobile testecenter blev offentlig, gik boligselskabet og frivillige lokale kræfter straks i gang med at planlægge en kæmpe indsats for at så mange som overhovedet muligt hører om og lader sig teste søndag, skriver Hillerød Kommune i en pressemeddelelse.

Det er de såkaldte PCT-tests - altså dem, hvor man bliver podet i halsen - der laves i pop-up testcentret i Brohuset. Det midlertidige testcenter er åbnet på søndag den 14. marts mellem klokken 8 og 13 i Brohuset Østervang 103.Der er mulighed for at blive testet uden tidsbestilling. Det eneste, der skal medbringes, er mundbind og det gule sundhedskort.Det er de såkaldte PCT-tests - altså dem, hvor man bliver podet i halsen - der laves i pop-up testcentret i Brohuset.

Frivillige knokler I løbet af torsdagen er der således blandt andet blevet lavet plakater og flyers, som er ved at blive printet og hængt op i hele området, og budskabet om testcentret er blevet kommunikeret ud på flere sprog. Der er også blevet indkøbt kaffe og lidt godt til børnene, som frivillige vil dele ud til dem, der bliver testet. Derudover er det også blevet arrangeret, at borgere, der kan have svært ved selv at transportere sig til testcentret, bliver hente af frivillige fra KirkeCare, og det er også planen, at frivillige skal stemme dørklokker for at fortælle om testcentret.

Fuld af beundring Borgmester Kirsten Jensen er fuld af beundring for de mange, der har meldt sig til at hjælpe i området. ”Det, vi ser her, er det samfundssind, der ofte bliver talt om. Det er ikke fordi, vi lige nu står med et stort smitteudbrud i området, men smitten er for hurtigt stigende i Hillerød Kommune, og her er mange mennesker på et forholdsvis lille areal. Derfor ved vi, at det kan gå hurtigt, hvis der kommer et udbrud, og derfor er det så vigtigt at sætte ind forebyggende. Og det har været helt fantastisk at se, hvordan der er blevet budt ind fra alle sider for at hjælpe med at få spredt budskabet ud om at møde op og blive testet på søndag,” siger Kirsten Jensen i pressemeddelelsen.

