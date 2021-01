Corona-smitten er faldet markant i Hillerød

Der er én person, som er over 90 år, og fem personer mellem 80 og 89 år, som er testet positiv for Covid-19 i Hillerød Kommune de seneste syv dage.

"For første gang siden starten af december har smittetallet ligget under 100. Det er lykkedes, fordi vi alle sammen har gjort en ekstra indsats, og tusind tak for det. Det man gør, gør en forskel," skriver hun på Facebook, hvor hun opfordrer borgerne til at holde fast: