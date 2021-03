51 hillerødborgere er den seneste uge testet positiv for corona. Arkivfoto: Allan Nørregaard

Corona-smitten er faldet igen i Hillerød Kommune

Coronasmitten var røget godt i vejret i Hillerød Kommune for halvanden uges tid siden - men nu ser det ud til, at det igen går i den rigtige retning, så coronatallene bliver sænket her i kommunen.