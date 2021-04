Corona-smitte: Skole sender alle elever hjem

Fire pædagoger på Hillerød Vest Skolen, afdeling Alsønderup, er smittet med Covid-19. Styrelsen for Patientsikkerhed har derfor anbefalet at sende alle 110 elever hjem, oplyser Hillerød Kommune i en pressemeddelelse.

De skal blive hjemme i syv dage uden symptomer fra fredag den 9. april, eller de skal have to negative test på 4. og 6. dagen, før de må komme tilbage, skriver kommunen.

Fritidsordning lukkes

Samtidig med hjemsendelsen i Alsønderup er det blevet besluttet at lukke HFO2, Georgs Drage. Her har en af de smittede medarbejdere været på besøg, og derfor er to af pædagogerne fra Georgs Drage sendt hjem som nære kontakter, ligesom børnene er nære kontakter.