Hjælpen skulle være på vej til forsamlingshusene i Hillerød Kommune, der er hårdt ramt af coronakrisen. Det fastslår Rikke Macholm (SF), der er formand for Kultur og Fritidsudvalget. Foto: Martin Warming

Send til din ven. X Artiklen: Corona sender lokale forsamlingshuse i knæ: "Vi har brug for jeres hjælp" Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Corona sender lokale forsamlingshuse i knæ: "Vi har brug for jeres hjælp"

2020 har været et hårdt år for forsamlingshusene, der oplever, at folk tøver med at booke lokaler til næste års konfirmationer og bryllupper

Hillerød - 30. oktober 2020 kl. 05:03 Af Trine Lønbro Nielsen Kontakt redaktionen

Bryllupper, konfirmationer og runde fødselsdage og mange andre arrengementer har været aflyst på stribe i år på grund af coronapandemien, og det har fået forsamlingshusenes økonomier til at bløde. I begyndelsen af måneden skrev Gørløse Forsamlingshus ud på Facebook, at det mere end nogensinde har brug for opbakning og gode ideer til, hvordan huset fremover skal sikre sin indtjening, så der også i fremtiden kan være et forsamlingshus i byen.

"Vi har brug for jeres hjælp... og tiden er knap," indledtes opslaget, der ikke så overraskende kunne afsløre, at det har været ramt af mange aflysninger i år, og at flere er på vej inden længe.

Ifølge formand Cecilie Nielsen er opbakningen til forsamlingshuset svundet så meget ind, at hvis ikke foreningen finder en løsning, så vil det inden længe kun være et spørgsmål om tid, før den frivillige foreningen bag må dreje nøglen om.

"Vi ender med ikke at kunne få det til at løbe rundt. Vi har stadig udgifter til husleje, hjemmesiden og vores bookingsystem, og når vi ikke får penge ind, så kan vi ikke betale for forbrugsudgifterne," forklarer hun og henviser til opslaget:

"Som vi skrev, så stopper vores udgifter ikke i samme omfang, og det giver naturligvis en ubalance i økonomien, der allerede inden corona var svær at få til at hænge sammen".

En udbredt udfordring Det er ikke kun Gørløse Forsamlingshus der er presset af coronakrisen. Det samme er blandt andre Harløse Forsamlingshus, der også har været vidne til den ene aflysning efter den anden toppet med manglende bookninger til næste års konfirmationer, bryllupper eller andre større arrangementer.

"Vi har det rigtig svært, og vi har sat mange penge til i år. Folk tør ikke at booke lokaler, fordi de ikke ved, hvordan virkeligheden ser ud til foråret," siger Bodil Pedersen, forsamlingshusets kasserer og vicevært, og afslører, at huset kan klare sig året ud, men så heller ikke meget længere, hvis ikke snart der kommer gang i bookningerne.

"Vi er så heldige, at vi har lidt indtjening på en klub som holder til her, og som kommer og spiller hver onsdag. Det hjælper da lidt på det".

Åbne for ideer Mens økonomien daler, vokser desperationen blandt de foreninger, der driver kommunens forsamlingshuse, og Gørløse Forsamlingshus efterlyser nu nogle ideer og hjælpende hænder, der kan være med til at stable arrangementer på benene, der kan sikre huset nogle indtægter, uden at gå på kompromis med coronarestriktionerne. Det skriver foreningen i fcebookopslaget.

"Vi har brug for nogle friske kræfter og klare hjerner, der kan hjælpe os med at få arrangeret begivenheder af enhver art, der kan bringe overskud og likviditet tilbage til huset," lyder det.

Ifølge formand Cecilie Nielsen skal facebookopslaget ses som et råb om hjælp. Hun afslører, at det endnu ikke er væltet ind med ideer, men fortæller, at de har modtaget et par enkelte forslag, som foreningen nu vil arbejde videre med.

"Der var en på Facebook, som foreslog os, at vi kunne lave en fredagsbar, og det synes vi er en rigtig god idé, så det vil vi arbejde videre med. Nu må vi finde ud af, hvordan vi kan få det arrangeret, så det også tager højde for alle restriktionerne," siger Cecilie Nielsen.

Hos Harløse Forsamlingshus er situationen den samme. Her forsøger man også at tænke kreativt for at sikre indtjening til huset. Normalt plejer forsamlingshuset at danne ramme om en række loppemarkeder, men indtil nu har også de været aflyst på grund af corona. Bodil Pedersen håber dog stadig på, at det mindst kan blive til et loppemarked, inden året er omme.

"Vi har virkelig brug for indtjeningen, så hvis ikke der bliver lempet på restriktionerne, så må vi holde loppemarked over flere dage, så vi ikke samler så mange mennesker på en gang," fortæller hun.

Egenkapitalen redder I Gadevang Forsamlingshus mærker man også, hvordan krisen kradser. Fra de seneste tre år at have oplevet en stigning i antallet af bookninger, er kurven nu styrtdykket. De seneste måneder har været fyldt med ekstraarbejde for medarbejderne, der først havde booket lokalerne, for efterfølgende at måtte aflyse bookningerne igen og tilbageføre alle pengene til deres kunder.

"Det er en meget presset tid. Heldigvis skal vi nok klare os, men det er virkelig en udfordring for mange af de andre forsamlingshuse," siger Anders Christiansen, der er formand for forsamlingshuset i Gadevang, med en henvisning til foreningens gode økonomi.

"Vi skal være rigtig glade for, at vi har haft nogle gode år og har en god egenkapital. Det er den, der holder os kørende. Samtidig er vi i den heldige situation, at der hører en lejlighed med til forsamlingshuset. Den tjener vi lidt på har været lejet ud under hele coronakrisen".

Hjælp på vej? Mens der er hjælpepakker til virksomheder og kulturinstitutioner, er der ingen håndsudrækning til forsamlingshusene, der er drevet af frivillige. I mangel på bedre alternativer har et af kommunens forsamlingshuse - Svigerslevøster Forsamlingshus - derfor nu forsøgt sig med at søge hjælp hos kommunen, og her tager man udfordringen alvorlig:

"Det er en rigtig trist situation som alle forsamlingshusene står i. Alle deres arrangementer er aflyst og derfor skal vi selvfølgelig give dem hjælp og støtte," fortæller formand for Kultur og Fritidsudvalget Rikke Macholm (SF). Både Kultur og Fritidsudvalget og Økonomiudvalget har behandlet Svigerselvøster Forsamlingshus' ansøgning, der lyder på en kompensation af aflyste arrangementer og fester for 62.400 kroner. Af referaterne fremgår det, at behandlingen af ansøgningen fra Sigerslevøster Forsamlingshus udsættes. I stedet reserveres et beløb fra Eventpuljen og Kulturpuljen i 2020 til de økonomiske tab, som forsamlingshusene har lidt på grund af corona.

"På vores næste møde i Kulturudvalget vil vi se på, hvordan vi kan hjælpe alle forsamlingshusene. Det er ikke sikkert, at vi kan dække det hele i vores udvalg, og måske skal det derfor op i Økonomiudvalget og Byrådet," lyder det fra kulturudvalgsformanden, der understreger, at kommunen selvfølgelig skal være behjælpelig er i denne situation.

"Det er sådan, at forsamlingshusene blandt andet får et tilskud ud fra, hvor mange aktiviteter, de har. Det tilskud vil de få alligevel, selvom alle arrangementerne har været aflyst. Derudover vil vi arbejde for at hjælpe dem med mere økonomi," siger hun.

Hvis ikke situationen snart vender eller forsamlingshusene får noget hjælp, vil det for flere af foreningerne være umuligt at opretholde driften af dem, og det vil betyde et farvel til lokalsamfundenes samlingssteder. For landsbyer vil det være nær en katastrofe, lyder det fra Bodil Pedersen fra Harløse Forsamlingshus.

"For sådan en lille by som Harløse er forsamlingshuset det eneste samlingssted udover kirken, og derfor vil det være umådelig trist for hele byen, hvis ikke huset skulle være her mere. Noget af det sammenhold, som er i de små byer, vil forsvinde".

Ingen skal lukke Udvalgsformand Rikke Macholm vil arbejde for, at ingen når helt derud, hvor de bliver nødt til at lukke. Hjælpen er på vej, understreger hun.

"Vi arbejder for en løsning, og vi skal diskutere det allerede på onsdag i næste uge. Hvis det skal op i Økonomiudvalget og Byrådet, så tager det selvfølgelig lidt længere tid, men det er vigtigt for mig, at forsamlingshusene stadig kan køre rundt. Jeg ved, at det betyder meget også for dem, der bor omkring husene".