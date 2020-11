Borgmester Kirsten Jensen (S) er ikke overrasket over, at det koster mange penge at ændre mange ting i hverdagen i kommunens institutioner. Hun håber blot på, at staten vil give kommunen fuld refusion. Foto: Allan Nørregaard

Corona-millioner fosser ud af kommunekassen

Hillerød - 17. november 2020 kl. 05:36 Af Anna Törnqvist Jensen

Ekstra rengøring, flere værnemidler, flere udgifter til transport, flere udgifter til personale og vikarer. Det har kostet Hillerød Kommune million og atter millioner kroner at leve op til coronarestriktionerne. I alt 27,1 millioner kroner er udgifterne foreløbig opgjort til.

- Der er rigtig mange ting, der skal gøres på en anden måde. Det helt enkle er eksempelvis, at vi skal bruge flere værnemidler af forskellig art, men vi skal også foretage os alle mulige andre ting rundt omkring, så vi for eksempel kan sikre, at man kan mødes på et plejehjem, når det ikke kan foregå indenfor, og hvordan så mange børn som muligt i vores institutioner, kan være udenfor. Det koster noget at få vores institutioner til at fungere og alt, hvad vi gør, gør vi for at overholde covid-19 retningslinjerne, og så vi kan holde samfundet så åbent som overhovedet muligt i en tid med meget smitte, siger borgmester Kirsten Jensen (S).

Blandt tiltagene, der skal bremse coronasmitten og samtidig holde kommunens institutioner åbne, er blandt andet, at en række daginstitutioner, der ikke har overdækkede udeområder, skal have bålhytter.

- Det er et forslag, vi har oppe nu, så vi kan sprede børnene så meget som muligt, og børnene kan være mere ude, selvom det nu bliver koldere i vejret. I foråret og sommeren havde vi telte i mange børnehaver, og idéen er nu at lave noget mere permanent, forklarer borgmesteren.

Det vil koste kommunen omkring en million kroner at lave bålhytter i daginstitutionerne.

Mens pengene fosser ud af kommunekassen, har kommunen foreløbig kun udsigt til at blive kompenseret for coronarelaterede udgifter for 11,8 millioner kroner af staten. Kirsten Jensen håber dog på, at staten vil komme med flere penge til kommunerne.

- De andre kommuner står jo i samme situation som os, og derfor er vi heldigvis mange om at sige til regeringen, at de retningslinjer, som gælder nu, bruger kommunerne mange penge på at overholde, siger hun.

At udgifterne foreløbig løber op i 27 millioner kroner, overrasker ikke borgmesteren.

- Jeg er ikke overrasket over, at det koster nogle penge at lave hverdagen om på mange områder i kommunen. Men jeg er ikke rolig, før Hillerød Kommune får refusion fra staten. Det er bestemt mange penge, vi taler om, siger Kirsten Jensen.

Derfor fortsætter Hillerød Kommune også med minutiøst at opgøre de coronarelaterede udgifter i håb om, at regningen kan sendes videre.

- Idéen er naturligvis at fortsætte med at gøre det her op, så vi kan få det refunderet, konstaterer Kirsten Jensen.