Corona-krise: Halvdelen af camping­gæsterne blev væk

Hillerød Kommune slår en streg over halvdelen af Hillerød Campings forpagtningsafgift

Hillerød - 20. december 2020 kl. 10:00 Af Martin Warming Kontakt redaktionen

Corona-krisen har ramt Hillerød Camping hårdt.

Den lokale campingplads, der ligger på Blytækkervej, har til og med september i år oplevet et fald på 11.690 overnatninger sammenlignet med året før. Det svarer til en halvering i antallet af overnatninger, og det er selvfølgelig også gået udover omsætninger, der er faldet med cirka 1,2 millioner kroner, vurderer Hillerød Camping.

Derfor besluttede et enigt Økonomiudvalg forleden, at campingpladsens forpagter Annette Quist kan nøjes med at betale halvdelen af forpagtningsafgiften til kommunen i år. Dermed skal hun ikke betale 75.000 kroner til kommunen.

Flere danskere end normalt har besøgt Hillerød Camping i år, hvilket har været medvirkende til at begrænse tabet, men samlet set har campingpladsen altså oplevet, at antallet af overnatninger er faldet drastisk i år.

Det kan man læse i forvaltningens sagsfremstilling til Økonomiudvalget, der havde sagen på dagsordenen på sit møde i sidste uge.

Corona-nedlukningen i foråret betød blandt andet, at campingpladsen ikke kunne holde åbent i påsken, som ellers er højsæson, og de lukkede landegrænser hen over sommeren har medført et fravær af udenlandske gæster.

Investeret Samtidig har campingpladsen været nødt til at investere i udendørsbrusere, så gæsterne stadig har kunnet føle sig sundhedsmæssigt trygge.

"I det hele taget vurderer Hillerød Camping, at det er en forudsætning for at kunne overleve konkurrencen i og efter corona-krisen, at der investeres i løsninger, der sikrer tryghed, afstand og hygiejne," står der i sagsfremstillingen.

Annette Quist, der forpagter Hillerød Camping, er taknemmelig for, at Hillerød Kommune nu har eftergivet halvdelen af forpagterafgiften for 2020.

"Det giver selvfølgelig lidt luft i økonomien. Vi har investeret i nogle nye ting i løbet af sæsonen, samtidig med at vi har oplevet en stor nedgang i omsætningen på grund af corona-krisen," fortæller Annette Quist til Hillerød Posten.

Optimistisk Og campingpladsen bliver nødt til at investere i endnu flere udendørsfaciliteter, mener Annette Quist.

"Vores nye udendørsbrusere har været et stort hit blandt gæsterne. Jeg tror, at mange af os har fået en adfærd, hvor vi ikke bryder os om at stå alt for tæt sammen, og vores toilet- og badebygning er for kompakt i forhold til retriktioner og afstandskrav. Jeg tror ikke, at det er en adfærd, vi lægger fra os lige med det samme, selv om der kommer en vaccine, så vi vil rigtig gerne investere i endnu flere udendørsfaciliter, hvor vores gæster har nemmere ved at holde afstand og føle sig trygge," siger Annette Quist, der trods alt er optimistisk i forhold til næste sæson.

"Jeg kan jo ikke sige noget om, hvorvidt vi åbner til påske, som vi plejer - det håber vi selvfølgelig meget, vi kan. Det kommer meget an på corona-situationen, men jeg er fortrøstningsfuld i forhold til næste sæson, og vi har da også allerede fået de første bookinger. Og vi vil gøre en endnu større indsats for at få mange gæster igen, så handels- og kulturlivet i Hillerød også kan nyde godt af dette," siger hun.

Selv om Hillerød Camping har lukket for campingsæsonen, så minder Annette Quist om, at man året rundt kan leje de såkaldte 'komforthytter', der både har eget bad og toilet.

Hillerød Camping har fået hjælp fra statens hjælpepakker til dækning af blandt andet de faste udgifter på 95.000 kroner.

Derudover vil campingpladsen også søge Erhvervsfremmestyrelsen om midler til omstilling og tilpasning for turismevirksomheder, der har været ramt af corona-krisen.

