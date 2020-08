Se billedserie Der har været ekstra travlt i jobcentret i Hillerød, idet en del flere borgere har meldt sig ledige under coronakrisen. Foto: Allan Nørregaard

Corona koster kommune millioner

Hillerød - 18. august 2020 kl. 10:23 Af Anna Törnqvist Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Ekstra håndvaske, mere personale, værnemidler, håndsprit, ekstra rengøring. Siden marts har Hillerød Kommune brugt 9,7 millioner kroner på udgifter til håndteringen af covid-19. Det er 2,2 millioner kroner mere, end hvad staten kompenserer Hillerød Kommune for.

- Vi har prøvet at holde virkelig godt styr på de ekstra udgifter, vi har haft, og konteret dem, så vi så vidt muligt kan få dem kompenseret af staten. Samtidig har vi prioriteret også at have en kommune, som fungerede godt under corona. Vi prioriterede at passe så mange børn som muligt, så deres mor og far kunne arbejde hjemme eller kommune på arbejde, forklarer borgmester Kirsten Jensen (S) om, hvorfor Hillerød Kommunes coronaregning er blevet højere end den kompensation, kommunen får fra staten.

- Kommunerne er blevet kompenseret ud fra et gennemsnit, men kommunerne har haft forskellige muligheder for at yde deres service under coronaen. Vi har f.eks. haft mulighed for at passe flere børn, fordi vi har udearealer, hvor der kunne stå telte, og på den måde har vi haft udgifter til det, mens andre kommuner måske har sagt: »Nej, vi passer kun de børn, vi absolut skal.« På den måde er der truffet nogle forskellige beslutninger, som betyder, at vi ikke går helt i nul, siger Kirsten Jensen.

Samtidig skal Hillerød Kommune bruge 50,9 millioner kroner mere end budgetteret på overførselsudgifter og udgifter til forsikrede ledige frem til slutningen af juni. Under coronakrisen voksede antallet af ledige nemlig også i Hillerød. I marts var 597 personer registreret som ledige mod 534 personer samme måned sidste år, og i maj var steg antallet af ledige med 49,8 procent fra 516 personer sidste år til 773 personer i samme måned i år.

- Der er en del flere Hillerødborgere, der er blevet arbejdsløse, end der plejer at være. Så store tal plejer vi ikke at se, siger Kirsten Jensen og understreger, at kommunen på beskæftigelsesområdet bliver kompenseret af staten.

Hillerød Kommune er endnu ikke helt færdige med at opgøre regnestykket for coronarelaterede udgifter, men kommunen har forberedt sig på, at det vil være noget, der også rækker ind i 2021. Det er politikerne også bevidste om, når de går til budgetforhandlinger senere på måneden.

- Der er en del politiske tanker om, hvad vi kan få ud af det her. Det er interessant at se på, hvad det har betydet for sundheden generelt, at vi har holdt en bedre hygiejne, og det kan vise sig, at der er noget vundet på den lange bane, siger Kirsten Jensen, der også mener, Hillerød må vænne sig til ekstra håndvaske, mere rengøring og håndsprit.

- Jeg tror, der er noget af det her, som ikke kun er midlertidigt. Jeg tror, vi kommer til at tale om, hvor mange muligheder vi skal have for at vaske hænder eller få sprittet af, og selvom det meget høje rengøringsniveau, vi har haft, ikke kan opretholdes, så tror jeg, det er vigtigt, vi holder fast en grundig rengøring. Der bliver et andet hygiejneniveau, end vi har været vant til, og det er spændende at se, hvad det kommer til at koste, siger borgmesteren.

Derfor glæder Hillerød sig også til at se, hvordan staten har opgjort kommunernes coronaregninger, og om der kan være ekstra penge at hente.

- Vi har jo allerede fået kompenseret en stor del, men vi interesserer os meget for at finde ud af, hvordan regnestykkerne er blevet lavet for at se, om det kan bringe os i en bedre situation, siger Kirsten Jensen.