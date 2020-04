TrygFonden har støttet Jens Jepsens initiativ, og han skal nu over de kommende tre uger lave 75 gårdkoncerter. Privatfoto

Send til din ven. X Artiklen: Corona-koncerter får støttekroner Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Corona-koncerter får støttekroner

Beboerne på en række udvalgte plejehjem kan nu se frem til en række gårdkoncerter, efter TrygFonden har bevilget penge til projektet.

Hillerød - 14. april 2020 kl. 19:19 Af Anna Törnqvist Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

For to uger siden cyklede Jens Jepsen, der er tidligere leder af Klaverfabrikken, ud i det fri foran Kristinehøj Plejehjem i Helsingør for at spille koncert for beboerne. Han gennemførte koncerten under åben himmel, mens beboerne lyttede med fra hver deres vindue. Og han fik lyst til at gøre det igen.

Derfor rakte han ud til kulturaktører og musikere i sit netværk, og 48 timer efter sendte han en fondansøgning på 187.500 kroner af sted til TrygFonden i håb om at kunne lave flere gårdkoncerter. Nu har TrygFonden imødekommet ansøgningen og støtter projektet, som udover Jens Jepsen har Sorø og Hørsholm kommuner, Kulturværftet i Helsingør, Taastrup Medborgerhus, Taastrup Teater & Musik og Klaverfabrikken i Hillerød bag sig.

- Jeg er taknemmelig over den opbakning, projektet har fået, fra både kommuner og kulturhuse, siger Jens Jepsen i en pressemeddelelse.

Han vil sammen med de tre andre professionelle musikere, Benjamin Aggerbæk, H.C Jepsen og M.C Hansen, over de næste tre uger spille 75 gårdkoncerter fordelt på plejehjem i fem kommuner. Med sig har de deres guitar, den obligatoriske håndsprit og en udførlig plan over, hvor de skal stille op, så de undgår fysisk kontakt med personale og beboere. Musikerne vil have fokus på at skabe koncerter, som giver et smil på læberne, vugger fødderne og varmer hjerterne hos de ældre, der for tiden føler sig ekstra ensomme og isolerede uden fællesaktiviteter og besøg fra familien.

- Den glæde, man kan fornemme fra både beboere og personale, er ægte livsglæde. De lyser simpelthen op, synger med og får smil på ansigterne. At TrygFonden har valgt at støtte projektet betyder, at vi kan skabe lysglimt i en svær og utryg tid med det, vi gør bedst: at spille musik, siger han.

De første koncerter forventes at løbe af stablen allerede i dag, og hele holdet bag håber allerede nu, at der er opbakning fra flere kommuner og kulturhuse, som ønsker at være med i en runde to.

Ikke i tvivl For Klaverfabrikken var det helt naturligt at blive en del af projektet, fortæller Klaverfabrikkens leder Peder Raarup Jensen.

- Klaverfabrikken er ligesom resten af Danmark lukket i denne tid, og vores naturlige rolle som kulturelt og socialt samlingspunkt er derfor udfordret. Sammenspillet mellem kultur og fællesskab er afgørende for alt, hvad vi laver på Klaverfabrikken, og det har derfor været enormt smerteligt for os, at måtte aflyse alle vores aktiviteter, siger han i en pressemeddelelse og fortsætter:

- Derfor var vi heller ikke i tvivl, da Jens luftede idéen omkring gårdkoncerter på byens plejehjem for os. Projektet ligger i direkte forlængelse af vores allerede eksisterende arbejde med at bringe kulturen ud til dem, som ikke selv kan komme til Klaverfabrikken og opleve kulturen der.

Klaverfabrikken har i flere år arrangeret koncerter på byens plejehjem med stor succes.

- Og vi er enormt glade for, at vi nu kan nå ud til nogle af dem, der har det allersværest i denne tid. Nemlig de ældre, som er isoleret på plejecentrene uden mulighed for at få besøg fra deres familie og venner. Og vi håber, at dette projekt kan skabe livsglæde og fællesskab på plejehjemmene, siger Peder Raarup Jensen.