Corona har taget vores sankthansfest

Da besættelsen i 1940 gjorde det forbudt at tænde sankthansbål, skrev André Bjerke digtet Mørk sankthans:Der var ingen bål i år.Strænderne lå så øde,og festen for midsommernatten,den blev som en fest for de døde.Men nettop i skyggernes aftenfik våre sind en dåb.Der tændtes en ild i aftnen,et glimt af udødeligt håb:Vel kan vi leve i mørkeog tabe af syne vort mål,men alligevel ejer vor ungdomtusinde utændte bål –Og venner, tider skal kommepåny over Jordens sletterda vore bål skal brusei leende midtsommernætter!