Corona har spændt ben for foreningslivet

Idrætten har været ramt af nedlukninger og begrænsninger, der har tvunget klubberne til at tænke nyt og kreativt

Hillerød - 07. januar 2021 kl. 07:10 Af Trine Lønbro Nielsen

Som for så mange andre har coronapandmien været lidt af en udfordring for foreningslivet. Træninger, kampe og store begivenheder har været aflyste som følge af nedlukningerne, og det har stillet store krav til medlemmer og trænere.

"Styrken i sport er, at det samler mennesker, og det er det, vi har arbejdet for her i klubben i rigtig mange år. At samle tilskuere til håndboldkampene og arrangere nogle begivenheder og stævner, der er sjove for spillerne at samles omkring. Det arbejde har været helt anderledes i år. Nu skal vi arbejde for mere afstand og opfordre til færre tilskuere," fortæller Maria Højer Nannberg, der er bestyrelsesformand i Hillerød Håndboldklub.

I Hillerød Håndboldklub har alle dog været rigtig gode til at holde hovedet højt og bevare roen, og selv motivationen til fortsat at være en del af klubben har været stor, fortæller Maria Højer Nannberg.

"Vi har oplevet en enorm opbakning, og der er stort set ingen, der har meldt sig ud af klubben, selv om det kan være svært at holde motivationen oppe, når alt det sociale er aflyst. De frivillige kræfter har arbejdet hårdt for at finde på kreative løsninger, og det er jeg virkelig stolt og taknemmelig over - for det er virkelig en trist situation på mange måder for klubben," siger hun.

En længsel Også hos Hillerød Badmintonklub mærker man solidaritet fra medlemmerne. Heller ikke her har man oplevet nogle udmeldinger, selv om en stor del af sæsonen har budt på nedlukninger.

"Vores medlemmer vil bare rigtig gerne tilbage i hallen og spille noget badminton, så vi håber, at det snart bliver muligt igen," lyder det fra Jørn Gravesen, der er bestyrelsesformand i klubben, og som synes, at 2020 har været et trist år for foreningslivet.

"Det er da trist for idrætten i hele Danmark, at vi har måtte lukke ned af flere omgange. Det har sine omkostninger, men ligesom alle andre skal vi også tage ansvar, så derfor har vi selvfølgelig gjort det med det samme," siger han.

Ligesom i Hillerød Håndboldklub har badmintonklubben arbejdet for at tilbyde spillerne en eller anden form for træning og samvær, når restriktionerne har låst dørene til hallen. Badmintonklubben har eksempelvis arrangeret mindre træninger, da man måtte det, og lidt løbetræning, mens flere af klubbens medlemmer har mødtes til gåture.

"Folk har været gode til at finde på kreative løsninger, men man skal ikke underkende, at det for mange har været rigtig hårdt ikke at kunne komme i hallen. Når man længes meget efter sin ketcher og fjerboldene, så er det svært at finde motivationen til andre ting," fortæller formanden.

Økonomisk udfordring Udover træninger og det sociale samvær, så har coronapandemien også været en udfordring for økonomien. Udover kontingentbetalingerne fra medlemmer plejer en stor del af Hillerød Håndboldklubs indtægter at komme fra den årlige Påske Cup, som foreningen arrangerer. Her deltager mange hold fra ind- og udland, og det plejer at give en god portion penge i kassen. Men som med alle andre større arrangementer og især dem med deltagere fra udlandet måtte de i 2020 streges i kalenderen, og det har kunnet mærkes.

"Vi står overfor en økonomisk udfordring, som vi må tænke kreativt for at løse. Vi havde budgetteret med Påske Cup i 2020, som gav os et stort underskud, og vi må desværre nok også indse, at det heller ikke bliver muligt at afholde i 2021," fortæller Maria Højer Nannberg og tilføjer, at klubben har forsøgt at tænke i nye kreative måder at samle penge ind til klubben på.

"Vi har for eksempel solgt toiletpapir, og nu tilbyder vi at hente folks juletræer for at tjene en skilling til klubben," siger hun.

Hvordan 2021 kommer til at se ud for foreningerne er stadig meget uvis, men både Maria Højer Nannberg og Jørn Graversen holder hovederne høje. De tror på, at der kommer mere trænings- og spilletid i 2021, selv om intet næppe heller bliver helt som det plejer.

"Der kommer nok til at gå en del tid, før vi er tilbage ved det, vi kender, men vi er klar til at åbne op, så snart vi må. Indtil da får vi ryddet op, så alt er pænt, når spillerne igen må komme forbi," siger Jørn Gravesen.

