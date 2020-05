Se billedserie Udgifterne til installeringen af håndvaske på skoler og i daginstitutioner er en af de store poster. Kommunen har brugt i alt 1,182 millioner kroner på at få sat håndvaske op rundt omkring, og i alt løber kommunens coronarelaterede udgifter op i 4,345 millioner kroner. Foto: Allan Nørregaard

Corona har kostet 4,5 millioner i Hillerød

Hillerød - 14. maj 2020

Ekstra rengøring, indkøb af værnemidler, opsætning af håndvaske i skoler og institutioner, ansættelse af en række pædagogmedhjælpere og sågar ekstra bemanding på Hillerød Krematorium.

Coronakrisen har allerede nu været dyr for Hillerød Kommune, der har haft ekstraudgifter for 4,5 millioner kroner fra midt i marts til slutningen af april.

Og det vil fortsætte. Også i maj og juni forventer kommunen at have omkostninger for et par millioner om måneden med relation til Covid-19.

Men det er langt fra sikkert, at kommunen får kompensation for alle udgifterne.

- Jeg vil jo så gerne have, at vi bliver fuldstændigt kompenseret. Det er også regeringens tanke, men det er ikke sikkert, det kan lade sig gøre rent teknisk, siger borgmester Kirsten Jensen (S) og uddyber:

- Mange af de ting, vi skulle gøre anderledes, er noget staten har bestemt. Og hvis regeringen bestemmer, hvordan noget skal være, så er aftalen, at regeringen også skal betale for, at det kan lade sig gøre. Men der bliver nok ikke nogen millimeterretfærdighed.

For tiden noterer Hillerød Kommune alle coronarelaterede udgifter - og besparelser som færre vikarer, mens skolerne har været lukket - ned særskilt, så Kommunernes Landsforening kan tage det med til forhandlinger om kompensation, hvor den samlede økonomi for kommuner gøres op.

Selvom det kan være vidt forskelligt, hvor mange penge kommunerne hver især har brugt på diverse foranstaltninger, så er det ikke givet, at det overhovedet bliver en faktor.

- Det er det helt centrale spørgsmål. Måske bliver det efter, hvor mange indbyggere vi er, siger Kirsten Jensen.

Og det kan blive problematisk, fordi Hillerød Kommune sandsynligvis har brugt flere penge pr. indbygger end gennemsnittet på at overholde coronaretningslinjer og begrænse smittespredning.

- Udgifterne er forskellige, for vi har haft forskellige vilkår at åbne på. Der kan være noget med gynger og karruseller. Vi har haft plads nok i vores dagtilbud til at åbne, det vi manglede var flere medarbejdere. I nogle storbyer har de måske dagtilbud, der har ikke har haft plads til telte som os, så de måtte skære på, hvor meget de kunne åbne. De har så skullet kompensere forældre, der ikke har haft børn af sted, siger Kirsten Jensen.